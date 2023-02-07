С нами не соскучишься!

8 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Сколько чего класть?Сало «по-китайски...
  • Леонид Никулин
    спасибо нашим переводчикам и редакторам ..многие сказки спасли .ибо когда сказки пишутся психически не здоровыми людь...Загадки Шварцваль...
  • Александр Самбур
    10 вдохновляющих ...

Натуральное средство от насекомых из кофейной гущи

Отпугните насекомых простым и натуральным средством, которое можно сделать из таких доступных ингредиентов, как кофейная гуща и гвоздика! Комары, мухи и даже тараканы больше не появятся у вас дома.

Натуральное средство от насекомых из кофейной гущи

Соберите достаточно кофейной гущи, чтобы заполнить небольшой стакан. Её можно просто оставить на балконе, чтобы она постепенно сушилась. Затем в кофейную гущу установить фитиль свечи. И воткнуть 8-10 гвоздик.

Натуральное средство от насекомых из кофейной гущи

Поджечь фитиль. Когда он дойдёт до гущи, то огонь будет гореть медленнее, распространяя аромат кофе и гвоздики по дому. Он, в свою очередь, будет отпугивать насекомых!

Натуральное средство от насекомых из кофейной гущи
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Кофенасекомые

Картина дня

наверх