Натуральное средство от насекомых из кофейной гущи

Отпугните насекомых простым и натуральным средством, которое можно сделать из таких доступных ингредиентов, как кофейная гуща и гвоздика! Комары, мухи и даже тараканы больше не появятся у вас дома.







Соберите достаточно кофейной гущи, чтобы заполнить небольшой стакан. Её можно просто оставить на балконе, чтобы она постепенно сушилась. Затем в кофейную гущу установить фитиль свечи. И воткнуть 8-10 гвоздик.







Поджечь фитиль. Когда он дойдёт до гущи, то огонь будет гореть медленнее, распространяя аромат кофе и гвоздики по дому. Он, в свою очередь, будет отпугивать насекомых!





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