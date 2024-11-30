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Как открыть дверцу стиральной машинки если её заклинило

Бывает такое, что после окончания цикла стирки дверка стиральной машинки не открывается. Случай довольно распространенный и делится на две основные поломки: сломалась рука дверцы, либо вышел из строя электромагнитный замок.
Ниже приведены четыре способа, как открыть дверцу. Первые три нужно использовать при поломке ручки, а последний четвертый, при поломке самого замка.


В большинстве случаев ломается ручка дверцы, при нажатии на которую крючок замка уходит в сторону и дверь открывается.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило

Это можно почувствовать при нажатии: усилие будет минимальное, либо ручка совсем провалится внутрь. Но для каждой модели могут быть свои показания. Поэтому, первые 3 способа пройдите обязательно, прежде чем переходить к последнему.

Обязательные предварительные действия

Перед тем как что-то пробовать обязательно выполните следующие действия:

Обесточьте машинку, выдернув шнур питания из розетки.
Почти во всех машинках имеется термоблокировка замка, которая не даст открыть дверцу в течении 2 минут. Поэтому подождите 5 минут с запасом и попробуйте открыть дверь повторно.

Удар по двери

Если все механизмы исправны, возможно произошло заедание или заклинивание. Ударьте по замку со стороны двери.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило

И повторите открывание. В некоторых случаях это помогает.

Открывание дверцы при помощи нити


Если не не получилось: берем тонкую нить, леску, проволоку — что-нибудь из этого примерно 2 метра. Вставляем в верхнюю щель и пропускаем внутрь между дверкой и корпусом.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило

Натягиваем в сторону, чтобы нить упала на крючок замка. Далее с усилием тянем в противоположную сторону.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило
Этот способ работает всегда при поломке ручки. Если уж он не сработал — сломался сам замок.

Поможет пластиковая карта


Альтернативный метод с использованием пластиковой карты равносилен нити. Просовываем ее сбоку и давим на крючок.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило

Но работать может не всегда, будет трубно попасть, если имеется выпуклость тела замка.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило

Карта упрется в него, нужна сноровка.

Если сломался замок


Если выше описанные методы не помогли, разбираем машинку снимая верхнюю крышку.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило

Сам замок виден напрямую, до него можно дотянуться рукой.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило

Достаем до него и тянем металлическую задвижку в сторону.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило

Дверца открылась.

Как открыть дверцу стиральной машинки если ее заклинило
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Стиральная машина
дверца

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