Как не «замучить» позвоночник, если пять дней в неделю работаешь за компьютером

Человек прямоходящий многими учеными считается ошибкой природы - ему хорошо только тогда, когда он либо спит, либо передвигается на четвереньках. Лежать и не спать - путь к проблемам с сосудами. В крайнем случае прямоходящему безопасно ходить, стоять, бежать.

Поза сидя для позвоночного человека - медленная смерть. Однако заработок сотен миллионов людей на нашей планете напрямую связан от постоянной работы за компьютером. Материал наглядно пояснит, как не получить боли во всех отделах позвоночника из-за своей работы.

1. Верх монитора должен чуть выше уровня глаз

Об этом говорят уже лет 25, но мало кто прислушивается.

Высота расположения монитора относительно глаз - очень важный аспект рабочего места. Об этом говорят уже лет 25, но мало кто к этому прислушивается. Поднятое вверх до упора офисное кресло - очень хорошее решение. Экспериментально показано, что глазам наиболее комфортно, когда они смотрят вниз на 10-20 градусов на объект. Таким образом, центр экрана должен находиться на 10-20 сантиметров ниже уровня глаз, а его верх - примерно на уровне глаз.

2. Никакой прямой спины!!!

Осанка здесь не при чём!

Эксперты рекомендуют прислоняться к спинке офисного кресла. Необходимо избегать наклона вперед.

3. При работе со смартфона используйте USB-клавиатуру (актуально для карантина)

Это особенно важно, если вы устали от долгого сидения. Многие люди полагают, что держать ровную спину при сидении - это самое правильное решение. Но это не так. Если вы подолгу работаете за компьютером, спине нужно постоянное состояние расслабления. Компенсировать это нужно выполнением пары-тройки физических упражнений в день.

Актуально для карантина.

Даже если вы рекордсмен по набору текста с вашего новенького айфона, вы очень рискуете: при наборе текста на смартфоне ваши плечи неизбежно сводятся вперед, что крайне вредно и рано или поздно всё равно приведет к болям в плечах и шее. Поэтому не поскупитесь на то, чтобы приобрести за 10-20 долларов USB-клавиатуру. Ставьте или кладите ваш смартфон куда угодно, открывайте текстовый редактор и привычно строчите текст, словно с обычной большой клавиатуры. Разница перестанет ощущаться уже через день, поверьте. А вот производительность выдачи текста подскочит в пять раз точно.

4. Организуйте рабочее место стоя

Ещё более актуально во время карантина.

Один успешный американский бизнесмен, миллионер, поставил себе задачу прожить лет эдак 120 как минимум. Он изучил все возможные вредные привычки человека и одной из топовых назвал привычку много сидеть. Поскольку он преуспевающий бизнесмен, он много работает за компьютером и делает это только стоя, установив специальный высокий стол по типу барной стойки в своем кабинете. Ну а на фото выше вы видите рабочее место белорусского преподавателя, который теперь вынужден вести лекции на удалёнке, то есть онлайн, и роскоши стоять и бегать у доски с мелом в руке на какое-то время, сами понимаете, не предвидится. Табуретка на столе - и готова онлайн-кафедра.

5. Используйте гарнитуру вашего смартфона

Очень плохая привычка!

Разговаривая по телефону, зажатому между ухом и плечом, вы держите голову в неестественном положении и провоцируете боли в спине, особенно если вам нужно сделать много звонков в течение рабочего дня. Просто подключите гарнитуру, вставьте в уши наушники, положив телефон куда угодно на ваш рабочий стол и наслаждайте роскошью работать за компьютером, параллельно комфортно отвечая на кучу звонков по работе (а иногда и на парочку милых и важных личных звонков). Так вы точно не навредите своему позвоночнику, который и так испытываем уйму стресса от сидячей работы.

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