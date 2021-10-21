160 лет назад: Уникальные старинные фотографии ветеранов наполеоновских войн

Солдаты наполеоновских войн.
Война, которую объявил в свое время Наполеон Европе, была, безусловно, эпохальной, и французская армия была вдохновлена так сильно своим предводителем, что даже после поражения многие военачальники оставались преданными идеям Бонапарта и искренне гордились тем, что выступали в боях под его знаменем. С того времени остались, в основном картины, нарисованные современными художниками, однако также существуют совершенно потрясающие фотографии, на которых можно увидеть военных армии Наполеона.
Гренадир Бург 24 полка 1815 г. Фото: Brown University Library.
Несмотря на противоречивость фигуры Наполеона в истории Европы, многие специалисты сходятся в том, что его армия и его карьера военного были, безусловно, впечатляющими на то время. Из 60 битв Наполеон проиграл только восемь, и почти все они пришлись на время окончания его правления.
Месье Дрейс, копьеносец второго полка легкой кавалерии, ок. 1813-14. Фото: Brown University Library.
Сейчас 5 мая - это обычный день, однако в 1821 году для французских ветеранов это стало днем траура - на острове Святой Елены скончался Наполеон I. В последующие годы французские военные собирались в этот день в Париже и в полном военном облачении маршировали к Вандомской площади, отдавая дань своему императору.
Месье Дусель Мамелюк, 1813-1815 гг. Фото: Brown University Library.
Месье Дупон, фурье первого гусарского полка. Фото: Brown University Library.
Французские ветераны продолжали выходить на парад 5 мая даже 30 лет спустя после смерти Наполеона. В 1955 году газета The Times of London так описывает это событие:
"Основание и ограда колонны на Вандомской площади, как всегда в этот день, была украшена в честь человека, чья статуя возвышается на постаменте. Гирлянды цветов, также принесенных сюда в честь своего правителя, нынче краше, чем когда-либо прежде... уже немолодые солдаты Империи, как и раньше, выразили свое почтение и уважение здесь же."
Месье Лефебре, сержант второго инженерного полка 1815. Фото: Brown University Library.
Месье Лориа, стрелок кавалерийского полка легиона чести. Фото: Brown University Library.
Фотографии, представленные в этой статье, скорее всего, были сделаны на одной из таких встреч. Вероятнее всего, что других таких фотографий, на которых бы ветераны войны Наполеона были бы в полной амуниции, не существует. На фотографиях не указана дата, когда они были сделаны, однако специалисты предполагают, что снимки были созданы в 1958 году, так как ветеранам на портретах уже 70-80 лет и все они носят на груди медаль Святой Елены, которую вручали 12 августа 1857 г. - тогда племянник Наполеона I, Наполеон III, решил таким образом отметить заслуги военных, служивших в Великой Армии в период с 1792 по 1815гг.
Месье Мейр, седьмой гусарский полк, 1809-1815. Фото: Brown University Library.
Месье Мойбан, 8й полк 1815г. Фото: Brown University Library.
Месье Море, второй полк 1814-1815гг. Фото: Brown University Library.
Согласно записям, тогда более 400 000 солдат подтвердило свое участие в Великой Армии и впоследствии получило медаль Святой Елены за свою службу, так что представленные здесь портреты - лишь мизерная часть тех военных, которые тогда были награждены. Представленные фотографии являются частью коллекции Анны С.К. Браун, хотя как именно они попали к ней в коллекцию - неизвестно. Коллекция хранится в библиотеке университета Браун на Род-Айленде, США и является самой большой коллекцией военной формы всего мира.
Месье Шмит, второй кавалерийский полк 1813-1814 гг. Фото: Brown University Library.
Месье Верлин, копейщик второго полка 1815г. Фото: Brown University Library.
Месье Витрю, охрана. Фото: Brown University Library.
Начальник снабжения Фабрю, первый гусарский полк. Фото: Brown University Library.
Какое-то время историки спорили, предлагая различные версии, зачем же сфотографировали этих мужчин. Однако в какой-то момент всплыла старая книга французского историка Энри Бушо (Henri Bouchot) "Европейские военные костюмы", в которых, среди прочего, также было 10 снимков военных наполеоновских войн, и эти снимки были весьма похожи на те, что находятся в коллекции Анны Браун.
Интендант сержант Делиньон в униформе стрелка конной гвардии, 1809-1815 гг. Фото: Brown University Library.
Сержант Тария, Гренадир, 1809-1815 гг. Фото: Brown University Library.
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