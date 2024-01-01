Как жила самая богатая республика СССР: советская Грузия

Грузинские прилавки в 70-е годы./Фото: pbs.twimg.com
Сегодня часто можно услышать, что лучше всех в Союзе жилось Грузии. Причин привилегированного положения могло быть несколько. Это и удачное географическое расположение, и грузинская элита в партийной верхушке, и особенности закавказского менталитета. Но факт остается фактом: в Советском Союзе права у всех были одинаковые. Но грузинам почему-то позволялось немного больше.
Откуда у Тбилиси появилась мощная господдержка
Уровень жизни грузин оценивался по количеству новеньких «Жигулей»./Фото: alo.ge
По причине исторических факторов после прихода к власти большевиков в руководстве партии оказалась довольно заметная грузинская прослойка. Енукидзе, Орджоникидзе, Берия - эти фамилии о чем-то да говорят. Позже место главы государства досталось Сталину (Джугашвили). Стремление оказать внимание вождю и его малой родине вылилось в социальную популяризацию небольшой закавказской республики.
В свободное от торговли время./Фото: travelask.ru
В 30-е годы на советских киноэкранах стал часто появляться образ улыбчивого, честного и храброго грузина. Грузия постепенно занимает особое среди других республик место, становясь всеобщей любимицей. В 50-х – 80-х ГССР, наряду с Арменией, Прибалтикой и Азербайджаном лидировала в числе союзных республик по централизованным вложениям и дотациям.
В Грузии комфортно себя чувствовали не только люди./Фото: branibor.blogspot.com
Руководство СССР считало Грузию одной из наиболее опасных и уязвимых «точек» в разрезе сохранения единства советского государства. А значит, этот регион нужно было поскорее превратить в «витрину» настоящего социализма. Кроме того, благорасположение Москвы можно объяснить и заслугами грузинских вождей того периода. Мжаванадзе и Шеварднадзе твердо стояли на защите интересов родной республики перед центром, умело добиваясь удивительных привилегий. Им удавалось чередовать требовательность с умением «решать вопросы», о чем ярко свидетельствует известная фраза Шеварднадзе о солнце, восходящем для Грузии с Севера. Грузинская ССР щедро поддерживалась московскими денежными дотациями, оплаченных российскими регионами. Так что местной элите оставалось лишь вовремя «занести» в правильный кабинет.
Грузинская семья устроила пикник в горах./Фото: nauchnii-soyuz.forum2x2.ru
Успешная грузинская экономика, оплаченная госдотациями и теневыми доходами «цеховиков»
Гагры, ресторан «Гагрипш»./Фото: img-fotki.yandex.ru
Простой советский гражданин, приезжая в Грузию, дивился уровню местной жизни. Здесь было очень много машин, основательных каменных жилых домов, так сильно отличающихся от деревянных изб русских колхозников, а сами грузины, казалось, жили в беззаботном достатке. Статистика свидетельствует, что после 1960-х средние пенсии, зарплаты, стипендии и соцпособия в Грузии были выше среднесоюзных. При этом цены и тарифы средней планки не превышали.
На военно-грузинской дороге./Фото: liveinternet.ru
Среди работников основных производственных отраслей (энергетика, железная дорога, морпорты) преобладала доля русских. А вот в сферу услуг (курортный сервис, торговля, внутренние автоперевозки, сфера такси и т.д.) представляли грузины. В этот период зародился сектор теневой грузинской экономики. Эта деятельность поддерживалась влиятельными «опекунами» из местных и союзных структур. Тамошних цеховиков надежно страховали опасения руководства по поводу возможного обострения ситуации в Грузинской республике. По словам Малхаза Гарунии, экс-члена комиссии партконтроля по Грузии, «подполье» могли прижать лишь для отчетности. Реального стремления разрушить коррупционную пирамиду не было ни в Москве, ни в Тбилиси. По сути, успешные теневые дельцы обеспечивали привилегированный статус Грузинской ССР в составе Союза
Курорты манили в Грузию людей со всего СССР./Фото: sokirko.info
Сотни мелких, средних подпольных цехов размещались не только в частных грузинских домах, но даже на госпредприятиях. В Грузинской ССР можно было приобрести практически все, что считалось дефицитом для большей части советских людей. Поэтому благодаря ослабленному идеологическому давлению, особенностям советской закрытой экономической системы и предприимчивости местных жителей, цеховые товары обладали серьезной конкурентоспособностью. А период семидесятых — восьмидесятых стал "золотым веком" грузинского предпринимательства.
Природная рента и фешенебельные советские курорты
Музей Сталина в Гори./Фото: img-fotki.yandex.ru
Одной из причин «успешности» советской Грузии стало природное расположение, что сделало ее благоприятной субтропической курортной зоной в северной стране с суровым климатом. Удачная география принесла республике много советских рублей и статус туристической Мекки Советского Союза. В Абхазии, входящей в состав ГССР, на тот момент появились самые престижные в Союзе южные курорты Гагры и Пицунда, где отдыхала вся советская элита.
Грузинский рынок./Фото: bagira.guru
Помимо этого Грузия была альпинистской базой СССР и популярным тренировочным лагерем профессиональных горнолыжников. Здесь часто проходили альпиниады, в Кавказских горах организовывались разрядные восхождения. С вершин гор Бакуриани берут начало легендарные боржомские источники. Сюда помимо фанатов-горнолыжников ехали желающие поправить здоровье водолечением в условиях мягкого теплого зимнего климата.
«Хванчкара» для Черчилля и экспортный грузинский чай
Советский солнечный Тбилиси./Фото: img-fotki.yandex.ru
Промышленность Грузинской ССР не особо выделялась на фоне республик-передовиков Советского Союза, зато грузины обеспечили советский народ винами, цитрусовыми, табаком, чаем и минеральной водой. Грузинская республика, на правах одного из старейших винодельческих регионов СССР, заслужила мировое признание собственной продукции. Известно, что Иосиф Сталин в ходе Ялтинской конференции угощал Уинстона Черчилля грузинской «Хванчкарой», и британский министр высоко оценил качество этой марки.
В грузинском кафе./Фото: irakly.info
Кроме вин Грузинская ССР славилась своим чаем. В 1920-х здесь посадили молодые чайные плантации, начав селекционные разработки. В 1948 году были выведены новые гибридные сорта: «Грузинский №1» и «Грузинский №2». Этот чай удостоился Сталинской премии. Следующим достижением стал сорт «Грузинский селекционный №8», способный выдерживать температуры до -25. В советский период грузинский чай знали далеко за пределами страны. К концу 70-х он стал популярной экспортной продукцией.
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