Какие профессии на Руси считались «Неприкасаемыми»?

Как известно, в Индии действует система каст, к самой низшей из которых относятся шудры – «неприкасаемые». Как правило, это люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом или те, чье занятие почитается «нечистым». На Руси также имелись свои «неприкасаемые» – представители профессий, с которыми было принято ограничивать контакты.
Мусорщики
На Руси их звали «золотарями». Занимались они в основном тем, что чистили выгребные ямы. Профессия нужная, но остальные люди «золотарей», как правило, избегали. Не всякая девушка соглашалась выйти замуж за золотаря.
Мясники и кожевники
Они имели дело с кровью, мясом и шкурами животных. Людям это было неприятно, поэтому с ними избегали, например, здороваться за руку.
Печники и плотники
Они считались «знающими» людьми и, по поверью, могли подложить хозяевам куколку или щепку, «подселив» таким образом к ним зловредного домашнего духа. Могли же просто засунуть в печную трубу или под стреху на чердаке полую бутылку или дудочку-пищалку, и тогда в определенные моменты в избе раздавались чьи-то вздохи и завывания. Поэтому печников и плотников побаивались, старались их не обидеть и по возможности задобрить.
Кузнецы
Эта профессия считалась на Руси самой «магической» – ведь кузнец имел дело с огнем и металлом, то есть двумя из четырех природных стихий. Считалось, что кузнецы знаются с нечистой силой. Их боялись, так как почитали колдунами. Посетителям кузни запрещалось трогать кузнечный инструмент, плевать в огонь в горне, садиться на наковальню или доделывать за кузнеца его работу. Лучше всего было вообще в кузнице ничего не трогать, кроме своего собственного «заказа», а то к тебе могла прицепиться какая-нибудь нечисть.
Гончары
Гончар (горшечник) имел дело с огненной стихией, а значит, в глазах обывателей являлся ведуном. По поверью, гончары могли изготавливать посуду, обладающую магическими свойствами. Например, такая посудина могла навести порчу на заказчика. Нельзя было прикасаться к гончару в процессе работы, а также прикасаться к изделиям, пока они не сойдут с гончарного круга – это могло привести к непредсказуемым последствиям, так как производство гончарных изделий представляло собой сакральный ритуал.
Парикмахеры
Парикмахеры (на Руси их звали брадобреями) имели дело непосредственно с людьми, поэтому с представителями этой профессии было связано много примет и суеверий. Например, парикмахерам приписывали магическую силу. Ведь они имели дело с чужими волосами, а значит, могли манипулировать чужой энергией. Конечно, такими понятиями, как энергетика, в старину на Руси не оперировали, но люди хорошо знали, что через волосы можно было отобрать у человека силу и здоровье: например, он начинал болеть, чахнуть, женщина могла потерять свою красоту… Клиенты внимательно следили за поведением брадобрея. Если он был весел, шутил – все было в порядке. Если был угрюм, уныл – такого человека следовало опасаться, он мог, скажем, наслать порчу. Остриженные волосы старались уносить с собой, так как брадобрей мог использовать их для колдовства. Например, считалось, что если бросить волосы в воду, то вода унесет счастье человека и у него начнутся беды. Следовало не оставлять волосы парикмахеру, а унести их домой и там сжечь – таким образом символически сжигались все неудачи.4 Также парикмахер не должен был стричь сам себя. По поверью, таким образом он забирал у себя здоровье и удачу. Обычно брадобреи обращались за этой услугой к своим коллегам по «цеху».
Проститутки
Считалось, что общение с женщиной легкого поведения и тем паче прикосновение к ней навлекает позор. Даже когда проституция была официально разрешена в России, эта профессия продолжала сурово порицаться обществом. Например, проститутку могли не пустить в приличную гостиницу или заведение общественного питания.
Актеры
На Руси профессия актера долго почиталась «нечистой», так как считалось, что актеры знаются с дьяволом. Поэтому с ними было не принято дружить, пускать их в приличные дома и проч. Представители большинства ремесел обитали обособленными общинами, поэтому их «чурались». Хотя прямых запретов на общение и тактильные контакты с такими людьми на Руси, в отличие от Индии, никогда не было, все же многие профессии выделялись в особую «касту», и относились к ним по-особому. Да и сейчас, если разобраться, наше отношение к другим людям напрямую зависит от их профессий и специальностей.
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