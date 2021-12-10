10 применений бальзама «Звёздочка», о которых знает только 2 человека из десяти

10 применений всем знакомой «Звёздочки».
«Звёздочка» – это слово если не ласкает слух, то точно щекочет ноздри и вызывает непреодолимое желание чихнуть. Кажется, один только её запах уже лечил всё на свете. Но не стоит думать, что вьетнамский бальзам – пережиток прошлого. Есть целых 10 причин, почему не следует сбрасывать «Звёздочку» со счетов. Эта круглая жестянка пригодится в каждом доме.
Кто не знает «Звёздочку»?
Кондиционер «3-в-1», масло для лица, волос и тела – многофункциональные средства переживают настоящий бум. Особенно среди косметических средств. Но главный «многоцелевик» знаком каждому ещё с детства-юности. Имя ему – «Звёздочка», а сфере применений позавидует любая бьюти-новинка. А вы знали, что с помощью «Звёздочки» можно…
1. Сделать педикюр, как в салоне
«Звёздочка» для нежных пяточек.
Не многие знают, что в силу своего состава «Звёздочка» оказывает мощный отшелушивающий эффект. Стоит лишь подержать её на коже подольше. А поэтому, если хотите пяточки, как у младенца, то сделайте следующее: обильно нанесите мазь на огрубевшую кожу ступней, надевайте плотные носки из натуральных материалов и отправляйтесь спать. Утром в душе потрите пятки пемзой или специальной щёткой – ороговевший слой кожи уйдёт без усилий, освободив дорогу чистоте и нежности.
2. Облегчить головную боль
«Звёздочка» при головной боли.
Эфирные масла в составе снимают головную боль, особенно при мигренях. Нанесите немного мази на виски и лоб и постарайтесь расслабиться.
3. Освежить и продезинфицировать воздух в квартире
«Звёздочка» для увлажнения и дезинфекции воздуха. Даже в машине.
Пользуетесь увлажнителем воздуха? Отлично! Получить ещё больше пользы от этого девайса можно, если добавить в резервуар с водой небольшую порцию «Звёздочки». Этот лайфхак обеспечит дезинфекцию помещения и даже профилактику респираторных заболеваний. Но только для тех, кто уважает специфический запах вьетнамского бальзама.
4. Унять боли в мышцах и суставах
Как рекомендует использовать «Звёздочку» производитель.
Собственно, это и есть прямое и первичное предназначение «Золотой звезды». Хотя кто о нём уже помнит? Так же, как и о том факте, что «Звездочку» не нужно втирать, а просто нанести и оставить в покое.
5. Вылечить грибковую инфекцию на ногтях
«Звёздочка» против грибка ногтей.
«Народный» способ, который позволил многим людям вспомнить радость от ношения шлёпанцев. Достаточно втирать мазь в поражённые участки каждый вечер, а «Звёздочка» сделает всю грязную работу. «Спасибо» сочетанию концентрированной камфары и масла ментола – естественных фунгицидов.
6. Защитить себя от укусов насекомых
«Звёздочка» против укусов насекомых.
Намечаются посиделки на природе? Не забудьте прихватить с собой «Звёздочку». Даже небольшое количество этой мази на коже отпугнёт комаров, клещей и навязчивых кавалеров. И ничто не омрачит ваш отдых.
7. Повысить регенерацию кожи
«Звёздочка» при порезах.
Поранились? Обработайте края пореза знаменитым бальзамом. Это не только продезинфицирует рану, но также повысит регенерацию кожи. А воск в составе средства создаст тонкий защитный барьер, который препятствует загрязнениям.
8. Избавиться от синяков поскорее
«Звёздочка» от синяков.
Эфирные масла в составе «Звёздочки» расширяют сосуды и разгоняют кровь, а потому гематома сойдёт быстрее. Вот только под глаза мазь-всенародную любимицу применять категорически не стоит.
9. Отучить кота царапать мебель
Если кот царапает мебель.
Натрите все «потенциально опасные» места в квартире (к примеру, быльца кресел или ножки стула) ароматным бальзамом и наблюдайте священный ужас в глазах четвероногого. Пугать животных – плохо, но мебель точно останется целой. Ведь резкий запах «Звёздочки» животным совсем не по нраву.
10. И отучить животных ходить в туалет в неположенных местах
Если питомец ходит в туалет «не туда».
Обработайте «Звёздочкой» облюбованные питомцами места в доме. Всё по той же причине, что и в предыдущем пункте, животных будет смущать резкий запах ментола и камфары. А в таких условиях в туалет точно не сходишь.
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