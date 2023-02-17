Больше не значит лучше: почему специалисты не берут яйца категории С0

Выбирая в магазине яйца, каждый человек руководствуется несколькими моментами. Кому-то больше нравятся крупные, а другим наоборот те, что мельче по размеру. Одни смотрят, чтобы скорлупа была желтой, другие покупают яйца только с белой скорлупой. На самом деле, чтобы продукт был качественным, да еще и полезным, следует руководствоваться простыми, но важными правилами.
На полках магазинов можно найти яйца на любой вкус: белые и коричневые, крупные и мелкие, диетические и столовые / Фото: mсв.lifter.com.ua
1. Классификация куриных яиц
Все яйца, реализуемые в магазинах, имеют маркировку в виде букв «Д» и «С», а также цифр / Фото: rskrf.ru
Все яйца, реализуемые в магазинах, имеют маркировку в виде букв «Д» и «С», а также цифр. «Д» обозначает «диетический». Такие яйца самые свежие. Срок их хранения не более семи дней.
По истечении семи дней яйца из диетических переводятся в разряд столовых / Фото: dnpr.com.ua
По истечении этого срока они уже становятся продуктом из другой категории – «С». «С», в свою очередь, означает «столовый». Такой продукт имеет более длительный срок хранения – до 25 дней. Что касается цифр, то они указывают на определенную категорию.
Прежде чем выбрать яйца, следует внимательно изучить нанесенные на них буквы и цифры / Фото: finance.bigmir.net
Всего есть пять категорий:
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- СВ – яйца высшей категории, самые большие, масса которых более 75 грамм;
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- С0 – отборные столовые яйца, достаточно крупные (от 65 до 75 грамм);
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- С1 – не намного мельче яиц из предыдущей категории (от 55 до 64,5 грамм);
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- С2 – мелкие яйца, масса которых от 45 г до 54,5 грамм;
- С3 – есть еще и самая мелкая категория, но в продаже таких яиц, вес которых от 35 до 45 г, практически не бывает, во всяком случае в супермаркетах замечены не были.
Категория указывает на размер продукта и влияет на его стоимость, но никак не определяет его вкусовые характеристики, качество, срок хранения / Фото: aviculturaindustrial.com.br
Как оказалось, категория указывает на размер продукта и влияет на его стоимость, но никак не определяет его вкусовые характеристики, качество, срок хранения.
2. Какие яйца желательно покупать
Традиционно считается, что лучше всего брать крупные, более дорогие яйца, но это ошибка / Фото: kazan.prodtechno.ru
Традиционно считается, что лучше всего брать крупные, более дорогие яйца, но как оказалось, специалисты в данном вопросе имеют несколько иное мнение. Оказывается, большие по размеру яйца категории С0 брать не стоит. Их несут уже взрослые куры, соответственно содержание в их организме гормонов, стимуляторов роста и других веществ, влияющих на производительность, более высокое. Такой продукт менее полезен для человека.
Яйца категорий С1 и С2 несут молодые курочки, поэтому в их организме еще нет столько всевозможных химических веществ / Фото: bryanskaya-obl.сельхозпортал.рф
Яйца категорий С1 и С2 несут молодые курочки, поэтому в их организме еще нет столько всевозможных химических веществ. Оптимальным вариантом по соотношению цена/качество/размер являются яйца С2 категории.
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