Больше не значит лучше: почему специалисты не берут яйца категории С0

На полках магазинов можно найти яйца на любой вкус: белые и коричневые, крупные и мелкие, диетические и столовые / Фото: mсв.lifter.com.ua

1. Классификация куриных яиц

Все яйца, реализуемые в магазинах, имеют маркировку в виде букв «Д» и «С», а также цифр / Фото: rskrf.ru

По истечении семи дней яйца из диетических переводятся в разряд столовых / Фото: dnpr.com.ua

Прежде чем выбрать яйца, следует внимательно изучить нанесенные на них буквы и цифры / Фото: finance.bigmir.net







СВ – яйца высшей категории, самые большие, масса которых более 75 грамм;















С0 – отборные столовые яйца, достаточно крупные (от 65 до 75 грамм);















С1 – не намного мельче яиц из предыдущей категории (от 55 до 64,5 грамм);















С2 – мелкие яйца, масса которых от 45 г до 54,5 грамм;







С3 – есть еще и самая мелкая категория, но в продаже таких яиц, вес которых от 35 до 45 г, практически не бывает, во всяком случае в супермаркетах замечены не были.



Категория указывает на размер продукта и влияет на его стоимость, но никак не определяет его вкусовые характеристики, качество, срок хранения / Фото: aviculturaindustrial.com.br

2. Какие яйца желательно покупать

Традиционно считается, что лучше всего брать крупные, более дорогие яйца, но это ошибка / Фото: kazan.prodtechno.ru

Яйца категорий С1 и С2 несут молодые курочки, поэтому в их организме еще нет столько всевозможных химических веществ / Фото: bryanskaya-obl.сельхозпортал.рф