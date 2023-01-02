7 ловушек для туристов, или Самые глупые ошибки путешественников в разных странах

Путешествие — это, вне всяческих сомнений, один из самых интересных, захватывающих и популярных способов познать мир. Так можно познакомиться с новыми культурами и получить незабываемые воспоминания и фантастические впечатления. Однако иногда незнание элементарных вещей или неподготовленность могут не только подарить мелкие неприятности, но и совсем испортить поездку, вынудив даже завершить её. Далее в обзоре некоторые из самых распространённых ошибок туристов в разных странах и советы как их лучше избежать.
Для удачного путешествия очень важен выбор туристической компании. Есть люди, которые хотят посмотреть мир, но не горят желанием самостоятельно заниматься планированием поездки. У хорошей компании всегда наготове разные пакеты услуг — на любой вкус и кошелёк. Там специалисты уже учли все аспекты за вас. Всё, что требуется от клиента — это собрать чемоданы и отправиться в путь дорогу. Иногда в целях экономии, либо по другим, не связанным с расходами причинам, люди хотят спланировать всё сами. Всё перечисленное ниже может оказаться полезным и для тех, и для других. Опытный же путешественник уже всё это знает и его не удивить...
1. Питьевая вода в Исландии
Вода в Исландии, возможно, самая чистая и вкусная во всём мире.
В этой стране нет необходимости покупать воду в бутылках, как все привыкли. Просто возьмите любую тару и можете наполнить её где угодно, из любого крана. На вкус она будет даже лучше, чем любая покупная вода. В Исландии вся водопроводная вода абсолютно чистая и не пахнет никакой хлоркой. Это настоящая артезианская вода, которая прошла сквозь толщу земных фильтров и не нуждается в дополнительной очистке, тем более в хлорировании. Местные используют её для приготовления пищи и пьют в сыром виде без всяческих опасений. Это, возможно, самая чистая и вкусная вода в мире!
2. Приветствие лавочников в Париже
Приветствие обязательно!
В столице Франции самой большой ошибкой туриста может стать банальная мелочь. Когда вы заходите в любой магазин, обязательно нужно поприветствовать продавца. Иначе вас сочтут невероятным хамом.
3. Нет фоткам в районе красных фонарей
Девушки - не звери в зоопарке.
В Амстердаме главной достопримечательностью является Квартал красных фонарей. Как бы голландцы не хотели, чтобы это были музеи Ван Гога и Рембрандта, но это так. Все попытки переселить это непотребство на окраины неизменно проваливались. Как же потом быть с туризмом? При посещении этого места ни в коем случае не фотографируйте тамошних девушек! У вас могут быть большие неприятности, вплоть до разбития камеры и избиения. Это ведь работницы, а не зверушки в зоопарке. Вопреки распространённому мнению — это совсем не такой уж криминальный район. Полиции там больше, чем где бы то ни было. Единственное, что там всегда полно народу, а в толпе могут быть карманники. Кстати, аренда жилья там дешевле, чем везде. Если вас не смущают слишком весёлые соседи и прогуливающиеся до утра под окнами туристы — добро пожаловать!
4. Дегустация вин в Италии
Вино - пробовать!
Всегда пробуйте местное домашнее вино. Даже если не любите этот напиток, всё равно попробуйте! Независимо от того, в какой ресторан вы пойдёте, оно всегда будет супер-отличного качества и супер-уникальным для этого конкретного места.
5. «Бесплатные» подарки
Не бывает ничего бесплатного.
Когда в Италии к вам подходит незнакомый человек и завязывает вам браслет на запястье — гоните его! Он улыбается и настаивает, что это бесплатно, это подарок. Позже он обязательно потребует за него деньги. Никто не даст вам ничего бесплатно. За всё надо платить. Хотя, как раз это, наверное, справедливо для любого места на свете, не так ли?
6. Разница между кафе и кофешопом в Амстердаме
Кафе и кофешоп - вещи разные.
Главной ошибкой туриста может стать незнание разницы между кофешопом и кафе. Если вы зайдете в кофешоп в Амстердаме за кофе, вы будете очень удивлены. Собственно, если вы хотите просто выпить кофе, сходите лучше в кафе. Город приобрёл всемирную известность благодаря своим кофешопам, которые предлагают гораздо больше, чем просто кофе и латте. Веселящая трава здесь узаконена с 1970-х годов. Это тоже привлекает туристов. Многие научные и медицинские исследования берут на себя смелость утверждать, что это растение весьма полезно для здоровья. В Амстердаме около двух сотен кофешопов, которые помогут вам проверить это на себе лично. Там вам предоставят возможность попробовать различные виды продукции, в составе которой будет это психоделическое вещество. Даже бутерброды, колбаса и выпечка!
7. Уличная еда в Париже
Конечно, уличная еда - это только для туристов!
Одна из ошибок, которую чаще всего совершают туристы — это питание в ресторанах и кафе. Не стоит отказывать себе в возможности попробовать уличную еду. Она там превосходна! Безусловно, парижане скажут, что это «фи» и только для туристов. Но тут ведь как: не попробовал — не узнаешь!
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