7 ловушек для туристов, или Самые глупые ошибки путешественников в разных странах

1. Питьевая вода в Исландии

Вода в Исландии, возможно, самая чистая и вкусная во всём мире.

2. Приветствие лавочников в Париже

Приветствие обязательно!

3. Нет фоткам в районе красных фонарей

Девушки - не звери в зоопарке.

4. Дегустация вин в Италии

Вино - пробовать!

5. «Бесплатные» подарки

Не бывает ничего бесплатного.

6. Разница между кафе и кофешопом в Амстердаме

Кафе и кофешоп - вещи разные.

7. Уличная еда в Париже

Конечно, уличная еда - это только для туристов!