15 самых труднодоступных мест на планете, которые стоит посетить

Захватывающие места на планете.

1. Иерве эль Агуа (Hierve el Agua), мексиканский штат Оахака

Каменный водопад в Мексике - «кипящая вода» .

2. Cala Marquesa в Коста Брава, Испания

Новости СМИ2 10-метровый пляж, застрявший между отвесными скалами, поросшими зеленью.

3. Остров Вулькано в Сицилии, Италия

Самый южный из островов архипелага , лежащий в 25 км от побережья Сицилии.

4. Чивита ди Баньореджо около Рима, Италия

Один из самых загадочных итальянских городов, возраст которого превышает 2,5 тысячи лет.

5. Национальный парк Алтай Таван Богд, Монголия

Национальный парк, расположен на территории аймака Баян-Улгий в западной части Монголии .

6. Милфорд Саунд, Национальный парк Фьордлэнд, Новая Зеландия

Один из доступных для посещения фьордов Национального Парка Южного Острова.

7. Водопад Хавасу, Аризона, США

Ошеломляюще красивый водопад Хавасу является одним из самых красивых и фотографируемых водопадов мира.

8. Писпорт, Германия

Писпорт пользуется популярностью уже давно благодаря красивым лесным пейзажам , винодельням и реке M& #246 ;sel.

9. Соленое озеро Баллард, Западная Австралия

На всей площади озера установлены оригинальные скульптуры

10. Озеро Себу, Котабато, Филиппины

Озеро в высокогорьях провинции Южный Котабато на филиппинском острове Минданао известно своими водопадами.

11. Вулкан Акатенанго, Гватемала

Стратовулкан , высота которого составляет 3976 метров.

12. Заповедник Ману, Перу

Заповедник с самым большим количеством биологических видов в мире.

13. Озеро «Большая Синяя Дыра», Самоа

Одной из главных природных достопримечательностей острова Уполу государства Самоа.

14. Гавайские вулканы

Национальный парк США , созданный в 1916 году на острове Гавайи, самом крупном из Гавайских островов.

15. Остров Врангеля, Россия

Российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями .