О существовании многих из представленных устройств вы даже не догадывались. Опытные образцы, экспортные варианты, ограниченный тираж, или просто редкие модели техники и электроники, которые было «не достать».



Редкая техника — советский ноутбук, наручные часы с радио, флешка 1983 года, первый советский мобильник и другие гаджеты из СССР.









Вот так раньше стирали одежду с помощью машины Рига 17, приходилось поработать, сейчас для стирки не нужно прикладывать усилий.







Даже сейчас не у всех. А тогда была! Посудомоечная машина «Стауме-2», производилась в Латвийской ССР, 1972 год.







Советский ноутбук! Шутка? «Электроника МС 1504» — первый отечественный ноутбук, разработанный еще в СССР, 1992 год.







А вы знали об СВЧ-печах СССР? Это прототип первой микроволновой печи «Электроника», 1984 год.







Стереосистема «Амфитон» — портативный проигрыватель с модульными динамиками, 1987 год.







Ничего не напоминает? А ведь это одни из первых наушников из СССР — «Октава ТМ-2».







Еще один советский ноутбук — «Электроника МК-106» — микрокалькулятор/микро ЭВМ. Планировался к выпуску на ульяновском заводе «Искра» в 1991 г. ОЗУ — 32 КБайт.







Прототип первой магнитной железной дороги, 1987 год, проект не состоялся из-за землетрясения и военных действий в Армении, где проложили первый участок.

Одна из первых любительских кинокамер — « Аврора », 1980 год.ГАЗ М-20 «Победа Север» – модификация автомобиля для езды по снегу, средняя скорость 30-35 км/ч.Когда вы узнали о существовании лазерных проигрывателей? На фото – советский проигрыватель 1988 года «Вега-ЛП-007С». Редкий экземпляр, выпустили всего 50 штук.«Палестра-02» – первая советская телевизионная приставка промышленного производства , выпускавшаяся в СССР в 1978—1980 годах. Производилась во Львове.Первый советский мобильный телефон был представлен в 1957 году!!! Многие ставят существование подобного устройства под сомнение. Об изобретении написали во многих советских сми. Слева — первый мобильный образец ЛК-1, справа — компактная версия ЛК-3.«Электроника-1» — настоящая легенда . Первые советские электронные наручные часы. Узнать время можно было, нажав на кнопку, после чего загорались светодиоды. Запуск серии состоялся в 1973 году.Наручные часы с радио! Разработаны в 1986 году рижским ПО «Радиотехника». С помощью встроенной магнитной антенны велся прием любой местной радиостанции в средневолновом диапазоне.«Электроника ИМ-01» — шахматный компьютер , записывает ходы, играть можно вдвоем или против компьютера 1986 год.«Планетоход Электроника» — программируемая игрушка, ей можно задать маршрут из 16 различных комбинаций, 1980 год.ГАЗ-16 — прототип гибридной машины с автомобильным шасси и воздушной подушкой. Между ними можно было переключаться на разных поверхностях, 1962 год.Электробритва «Москва» — одна из первых электробритв, производимых в СССР . 1960 год.Комбинированную установку «Ленинград Т-3» выпускал ленинградский завод имени Козицкого. Установка содержит телевизор, радиоприемник и проигрыватель грампластинок. Год выпуска — 1948.«Брест» — шариковая ручка с часами. Мечта всех школьников середины 80-х. LCD-дисплей и чип от часов. Кроме времени они показывают секунды, число и месяц.«Электроника 16/8» — электронные часы с LCD-дисплеем, одни из первых, 1980 год.«Электроника Б3-10» — портативный электронный калькулятор, работающий от аккумулятора, 1974 год.«Корвет ПК 8020» — массовый персональный компьютер, продано 37 тысяч экземпляров, 1989 год. Ветерок -3» — отечественная щетка со встроенным пылесосом, чаще всего ее использовали для чистки салонов авто.«Электроника 25» — радиоприемник с электронными часами, 1984 год.ТА-56М — одни из первых массовых наушников в СССР, 1956 год, использовались связистами и радиолюбителями.«Электроника МС 1208» — персональный компьютер для программирования на Basic, 1988 год.«Электроника» — наручные часы с аналоговым и электронным циферблатом 2 в 1.«Электроника-821» — одна из первых видеокамер для любителей , 1985 год.«Электроника Видеоспорт-3» — игровая приставка, 1988 год, на тот момент она стоила 115 рублей, не каждый мог позволить.Sekonda QUARTZ LCD SIX. 1977 год выпуска. Эта модель — очень редкая. Она шла только на экспорт.Телемагнитола «Амфитон ТМ-01» умела воспроизводить аудиокассеты и показывать телепередачи.Советская флешка: СМ5300,01 — накопитель на магнитных дисках, 1983 год.Официальный секундомер Олимпиады 1980 года, произведено всего 500 экземпляров.«КИЕВ 30» — карманная камера, которая помещалась в пачке сигарет, вполне можно использовать для шпионажа.Киновизор «Колобок» — устройство для просмотра мультфильмов, картинка показывалась в небольшом глазке.Детская серия часов «Электроника 5» — Леопольд. Особенным был индикатор, в котором глаз кота мигает в такт секунд.«Сова» — электронные часы с будильником. 1987 год. Цена – 34 руб.«Электроника ИМ-45» – пять игр для обучения английскому языку, калькулятор, часы и будильник!ЕС-1840 — первый советский аналог зарубежного компьютера IBM PC, поступивший в массовое производство (продано 7500 штук), 1986 год.«Вектор-антирадар» предупреждал о милицейском радаре почти за километр, однако, в массовое производство он не поступил по неизвестным причинам, 1990 год.Мечтали о «Уоки-Токи»? А между тем, кому-то повезло иметь вот такую вот игрушку. «Алиса» — малогабаритная радиостанция, предназначенная для детей от 8 лет. Радиосвязь до 120 метров. Выпускали с 1992 года в Санкт-Петербурге.«Квант 4С» — персональный компьютер, встроенной памяти было всего 1 МБ!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)