Новогодняя красота за 10 минут

Оформление новогоднего или рождественского стола значит не меньше, чем то, что подают! Красивая сервировка создаст особое настроение и ощущение праздника. Тематические салфетки в виде ёлочки не оставят равнодушным никого из гостей.Их прелесть ещё и в том, что, будучи сшитыми из ткани, они прослужат вам многие годы и станут визитной карточкой вашего дома. Несмотря на свою эффектность и красоту, шьются они очень просто и быстро.Вам понадобятся четыре лоскутка ткани: два контрастных — 27 на 50 см и два одинаковых — 6,5 на 5 см.Сложите большие прямоугольники лицом друг к другу. На длинной стороне отметьте центр, а на сантиметровой ленте отложите 23 см. Прижмите сантиметровую ленту к отмеченной на ткани точке и, постепенно проворачивая её по кругу ставьте метки. После этого соедините метки единой чертой — получится полукруг. Сколите слои ткани вместе и вырежьте деталь по получившейся линии.Два маленьких прямоугольника сложите лицом к лицу и прострочите по трём из четырёх сторон с припуском 5 мм, оставив открытой одну из более коротких. Срежьте уголки, выверните деталь, отгладьте, ещё раз прострочите близко к краю и вложите между слоями полукруга в 6 сантиметрах от угла длинного среза. Сколите все детали вместе и прострочите по краю с припуском 5мм.На длинном срезе в центре оставьте незашитыми примерно 11 см.На получившейся детали срежьте уголки и надсеките припуск по всей линии закругления, делая надрезы перпендикулярно шву.Выверните полукруг и отгладьте. От угла (противоположного пришитому «стволу») отступите 13 см и проведите вертикальную линию. Отстрочите деталь близко к краю и по проведённой линии.Заложите часть детали по отстроченной линии и загладьте. Затем ещё дважды отогните уголок, выровняв по краям, и вновь загладьте. Это — верхушка ёлочки.Переверните деталь. Сложите оставшееся полотно дважды, выравнивая его по правому краю. Вновь прогладьте утюгом.Поверните изделие лицом вверх — очаровательная салфетка-ёлочка готова!Больше подробностей и пояснений по изготовлению салфетки — в видео ниже.