С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    в совдепии подделывали и кофе и шоколад и молоко и масло....... и НИКТО не вякал - брали и радовались - потому как вы...Как проверить кач...
  • Homo Sapiens
    ужас....18 специфических ...
  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...

Как сделать вкуснейшую закуску к пиву из плавленых сырков и еще пары ингредиентов


Закуска к пиву из плавленых сырков.

Закуска к пиву из плавленых сырков.

Хорошей закуской к пиву могут быть не только чипсы, сухарики или рыбка. Сегодня мы отыскали рецепт вкуснейшего сырного печенья, которое готовится очень быстро и прекрасно подходит под пиво.

Рецепт сырного печенья.

Рецепт сырного печенья.

 

Вам понадобится:

• плавленый сырок – 200 гр.;
• яйцо - 1 шт.;
• маргарин или сливочное масло – 100 гр.;
• сахар 1 ч. л.;
• соль - 0,5 ч. л.;
• разрыхлитель – 1 ч. л.;
• мука - 1 стакан;
• кунжут или мак добавить по вкусу.
Натереть плавленые сырки на терке.

Натереть плавленые сырки на терке.

 

Первоначально необходимо натереть на терке плавленый сырок. Далее нужно отделить белок от желтка и желток смешать с сырной массой. Добавить соль, сахар и муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать. Если тесто липкое - добавить еще пару ложек муки.
Скрутить раскатанное тесто в рулет.

Скрутить раскатанное тесто в рулет.

 

Тесто необходимо раскатать, чтобы получился прямоугольник. Разрезать его пополам. Из половинок скрутить рулетики и порезать на кусочки.

Выложить рулетики на предварительно смазанный маслом (маргарином) противень, присыпать по вкусу кунжутом или маком и запекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
Соленое сырное печенье - отличная закуска к пиву.

Соленое сырное печенье - отличная закуска к пиву.

 

Получившееся соленое сырное печенье станет прекрасное закуской к пиву.
Если захочется более сладкий вариант печенья, стоит уменьшить количество соли и увеличить порцию сахара. Приятного аппетита!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как сделать вкуснейшую закуску к пиву из плавленых сырков и еще пары ингредиентов

И не забудьте:
Как сделать вкуснейшую закуску к пиву из плавленых сырков и еще пары ингредиентовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх