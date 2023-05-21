10 райских мест, где недорого начать новую жизнь

Если работа не привязывает тебя к месту, нет разницы, где жить. Точнее, есть — можно выбрать место по вкусу, климатическим и эстетическим предпочтениям.

На некоторые поистине райские уголки земли мало обращают внимания желающие поселиться, а зря, главное — захотеть…



Аваруа, острова Кука

Чески Крумлов, Чешская Республика

Ко Тонсай, Камбоджа

Гуанахуато, Мексика

Жемчужные острова, Панама

Пляжи Агонда, Гоа, Индия

Велико Тырново, Болгария

Хо Кок-Бич, Вьетнам

Ксамил Бич, Албания

Лас Транкас, Чили