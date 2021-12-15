У каких народов в семье одна жена и несколько мужей, и почему это происходит

Одна жена для всех братьев — Тибет

Тибетская полигамная семья./Фото: img.milli.az

Совместное отцовство на острове Тробриан

На острове Тробриан не принято доподлинно устанавливать биологическое отцовство./Фото: 4.bp.blogspot.com

«Товарищество по жене» у чукчей

Обмен женами укрепляет дружбу между мужчинами./Фото: test.rucolumb.ru

Как обзаводятся мужьями в Нигерии

Брак заключается навсегда, но количество союзов не регламентируется./Фото: i.ytimg.com