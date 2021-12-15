У каких народов в семье одна жена и несколько мужей, и почему это происходит
Многомужество практиковалось в разных уголках Земли, в том числе среди жителей Гималаев, Шри-Ланки, Западной Африки, Тихоокеанских островов и даже в Древней Греции. Полиандрия прельщала людей по двум основным причинам: небольшое количество детей и много охотников (или работников), способных вдоволь обеспечить потребности семьи. А в некоторых сообществах считалось, что многомужество улучшает генофонд этнической группы.
Одна жена для всех братьев — Тибет
Полиандрия долгое время была наиболее популярной формой семейного уклада в Тибете. И сегодня, по данным статьи М.К. Гольдштейна «Фертильность и планирование семьи в сельском Тибете», более 15 % замужних женщин имеют 2 и более мужей (оптимальное число — 3). Это объясняется сложными условиями жизни: высокогорье, неплодородные почвы, бедность. Одна женщина не родит слишком много детей, а несколько сильных работников в хозяйстве — это гарантия, что дети будут сыты и одеты.
Тибетская полигамная семья./Фото: img.milli.az
Фратернальная (братская) полиандрия — это вынужденное решение для бедных семей, в которых не желают раздела имущества между братьями. Не приходится платить за каждую невесту для каждого, одна жена — это существенная экономия средств. Отцовство в таких семьях официально числится за старшим братом.
Женщина в такой семье не является главой, даже на равенство рассчитывать не приходится. Лидерство также принадлежит старшему брату. И работать приходится очень много, ведь следует кормить всех членов семьи, поддерживать порядок в доме, ежедневно ухаживать за скотом, перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Это способствует преждевременному старению женщин.
Что касается супружеского долга, то в этой сфере все устроено деликатно — женщина сама выбирает, с кем из мужей провести ночь. И если один из них длительное время остается без внимания жены, то тибетская традиция характеризует такую ситуацию как его личную проблему. Мужчине следует приложить все усилия, чтобы заслужить расположение жены. Если его попытки были безуспешными, к невестке с просьбой поспособствовать налаживанию сексуальных отношений обращалась свекровь.
Если мужчина оставался невостребованным длительное время, он должен был покинуть семью, отправиться в монастырь или на службу в другое хозяйство.
Совместное отцовство на острове Тробриан
В Северо-Западной Меланезии женщин ничего не ограничивает в выборе любовников. Семьи туземцев устроены по матрилинейному принципу — дети принадлежат роду матери, а заботятся о них в большей степени дяди (братья матери), чем биологические отцы.
На острове Тробриан не принято доподлинно устанавливать биологическое отцовство./Фото: 4.bp.blogspot.com
Мужья в знак благодарности за любовь женщины проявляют к малышам расположение и всяческое участие: носят на руках с младенчества, ласково общаются, помогают познавать мир, играют. Это скорее доброжелательный друг, чем воспитатель. Впрочем, дети и не наследуют отцовское имущество, оно переходит к его племянникам. Побыв некоторое время в обществе своих детишек, мужчина должен был приступить к своим прямым обязанностям — работать на благо рода, в том числе собственных сестер и их потомства. И вот по отношению к своим племянникам островитяне демонстрируют строгость: требуют дисциплины, внимательности во время обучения ремеслам и охоте.
Такой семейный уклад основан на убеждении, что зачатие ребенка в большей степени процесс сакральный, но не результат физиологического взаимодействия мужчины и женщины. Английский антрополог Б. Малиновский объясняет верования представителей Меланезии так: дети — это маленькие духи, которые появляются в теле женщины при содействии духа ее кровной родственницы (как правило, бабушки или матери).
«Товарищество по жене» у чукчей
У северных народов применялись разные способы устройства семьи — и полиандрия, и полигиния. Полигамные браки позволяли улучшить материальное благосостояние семьи — мужья или жены добросовестнее ухаживали за скотом, чем наемные рабочие, что способствовало росту численности поголовья, а значит и приумножению богатства.
Обмен женами укрепляет дружбу между мужчинами./Фото: test.rucolumb.ru
Одной из удивительных семейных традиций у чукчей является «переменный брак». Мужья могли обмениваться женами на любой срок, такие связи имели постоянный характер. Во взаимоотношениях не запрещалось участвовать холостым или овдовевшим мужчинам. Чем больше у главы семейства было «товарищей по жене», тем он считался более влиятельным и уважаемым.
Цель обмена — вовсе не яркие сексуальные впечатления, а укрепление социальных связей в сообществе. «Товарищи» по жене считались родственниками первого порядка. Они должны были поддерживать друг друга, заботиться о потомстве каждого участника группового брака. Все дети «товарищей» считались родными или двоюродными братьями и сестрами.
Более того, все мужчины из такой семейной ячейки обозначались как «группа сердца», что означало необходимость осуществлять кровную месть в случае, если кому-то из них посторонние причиняли вред. Обычай кровной мести охватывал лишь самых близких родственников у народов Чукотки.
Российский этнограф В. Богораз отмечает, что пренебрегающие традицией обмена женами обрекают себя на незавидную участь. У них нет товарищей, им не приходится рассчитывать на помощь доброжелателей и покровителей в случае беды.
Как обзаводятся мужьями в Нигерии
Полиандрия в племенах Нигерии и Камеруна имела форму вторичного брака. Женщина выходила замуж за своего возлюбленного, рожала детей, заботилась о домочадцах — все как в обычной семье. А когда истекал послебрачный период, она могла выйти замуж за другого мужчину. При этом жечь мосты было вовсе не обязательно — каждый брак считался пожизненным. Вместе с новым мужем африканка обретала и новый дом. Женщина могла отправиться жить к любому из своих супругов в удобный для себя момент. Дети всегда оставались с отцом, с ними приходилось разлучаться для вступления в новые отношения.
Брак заключается навсегда, но количество союзов не регламентируется./Фото: i.ytimg.com
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