На что водитель должен обращать внимание, выбирая покрышки для своего автомобиля

Сегодня выбор автомобильной резины просто огромен.
Каждый водитель рано или поздно сталкивается с проблемой выбора покрышек для своей машины. Сегодня выбор автомобильной резины просто огромен. Из-за этого неопытным автомобилистам легко запутаться в изобилии колес разного типа. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать некоторые нюансы, понимать отличия и назначения разного вида резины. В этом поможет сегодняшний обзор.
Чтобы сделать правильный выбор, автомобилист должен знать некоторые нюансы.
Выбирая шины для своего автомобиля, первое, с чем должен определиться водитель, это с типом транспортного средства. Шины делятся по назначению на:
- легковые;
- внедорожные;
- грузовые;
- для специализированной техники.
В этом обзоре мы рассмотрим выбор резины для легковых машин.
Чтобы правильно подобрать резину для своего автомобиля, нужно определиться с сезонностью. Дело в том, что шины бывают трех основных сезонных типов: летние, зимние и всесезонные.
Летние шины предназначены для езды в теплое время года.
Летние шины предназначены для езды в теплое время года, при температуре от +5 °С и выше. При температурах ниже указанной резина застывает, и покрышка теряет сцепные свойства.
Зимние шины уже предназначены для езды при температурах ниже -5 °С.
Зимние шины - этот тип резины уже предназначен для езды при температурах ниже -5 °С, однако переходить на зимнюю резину желательно уже когда температура падает ниже +5 °С. Они обладают специальным составом, который сохраняет свойства при низких температурах, однако из-за этого такие колеса летом буквально «плавятся», подвергаясь сильному износу и теряя всякие сцепные свойства.
Зимние шины можно разделить на три основных вида.
Зимние шины можно разделить на три основных вида:
- для мягкой зимы (европейский тип) – отлично подходят для температур до -15 °С, езды по скользкому асфальту и гололеду;
- для сложной зимы (скандинавский тип) – такие шины уже созданы для суровой зимы, когда температуры могут опускаться ниже -20°С. Отличаются от шин для мягкой зимы более высоким уровнем шума и вибраций, однако обладают лучшими показателями сцепления на льду;
- шипованные шины – обладают высоким показателем сцепления на голом льду, однако на асфальте имеют повышенный уровень шума и вибраций, к тому же при долгой езде по голому асфальту шипы имеют свойство обламываться.
Всесезонные шины должны быть пригодны для использования круглый год.
Всесезонные шины – как нетрудно понять из названия, должны быть пригодны для использования круглый год. Однако, такие колеса могут эффективно работать при температурах от – 7 до +10 °С. Исходя из этого, можно сделать вывод, что такие колеса не подходят для нашего климата.
И так, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в нашем климате желательно иметь два комплекта покрышек – на зиму и на лето. Зимние нужно выбирать, исходя из погодных условий и покрытий, по которым чаще всего приходится ездить. Например, для езды по дорогам, которые регулярно чистятся и редким съездам на лед, при температурах не ниже - 15°С достаточно будет обычных нешипованных шин европейского типа.
После того, как водитель определился с сезонностью выбираемых покрышек, ему необходимо правильно подобрать размерность колес. От размера колес зависит огромное количество факторов, таких как расход топлива, разгон, максимальная скорость, управляемость, долговечность узлов подвески. Большие колеса обладают высокой массой и сопротивлением качению, из-за чего увеличивается нагрузка на узлы трансмиссии и подвески, увеличивается расход топлива. Поэтому выбор подходящего размера крайне важен.
Полная маркировка современной покрышки.
Все современные покрышки имеют определенную маркировку, которая выглядит таким образом 195/75 R15, где первая цифра означает ширину шины в миллиметрах, вторая – высоту в процентах от высоты. То есть в нашем случае 75% процентов от 195 мм. Последняя маркировка показывает посадочный диаметр в дюймах. Для нашей покрышки это 15 дюймов.
Более широкие и с низкопрофильные колеса обладают лучшим показателем управляемости, однако они и более «жесткие». Здесь нужно понимать, что новая покрышка должна сесть на уже имеющийся диск. Соответственно нужно, чтобы диаметр и ширина соответствовали диаметру и ширине диска. Если же владелец хочет установить диски и, соответственно, колеса большего диаметра, он должен убедиться, что планируемый типоразмер подходит для его автомобиля.
Сегодня автопроизводители могут ставить на одну модель колеса разного диаметра в зависимости от комплектации. Как правило, чем дороже комплектация, тем больше колеса. Поэтому выбирая покрышки для своей машины, нужно изучить какие типоразмеры колес, которые могут устанавливаться на него с завода, и уже подбирать шину, исходя из этих размеров. Если же владелец, скажем, хочет сделать езду более мягкой, не покупая новых дисков, он может купить колеса более высокого профиля. Например, вместо 195/70 R15 установить 195/75 R15. Такая «модификация» заметно смягчит проезд мелких жестких стыков дороги, при этом практически не влияет на эксплуатационные показатели машины.
Шины могут иметь четыре типа рисунка протектора.
После выбора размера шин и их сезонности владельцу нужно определиться с типом протектора. Шины могут иметь такие рисунки протектора:
- симметричный ненаправленный - классический рисунок, который считается максимально универсальным и является золотой серединой по соотношению «цена-качество»;
- симметричный направленный – это самый популярный на сегодня тип рисунка. Его главное преимущество заключается в высокой степени сопротивления аквапланированию (потере колеса сцепления с дорогой при езде по мокрому покрытию) и доступной цене;
- асимметричный ненаправленный – такой тип протектора применяется на более дорогих моделях машин. Для него характерны лучшие эксплуатационно-технические характеристики по сравнению с симметричным рисунком. Однако и стоит он заметно больше;
- асимметричный направленный – самый редкий рисунок, также, как и асимметричный ненаправленный обладает высокими эксплуатационными свойствами и немалой ценой.
Выбор рисунка протектор напрямую зависит от цены, которую владелец готов заплатить за колеса. Наиболее высокие показатели имеют асимметрические протекторы, однако стоят они заметно дороже симметричных колес.
Выбор покрышек – дело довольно важное. Помимо чисто технического подбора колеса, нужно подобрать хорошую модель и производителя, который подходит для конкретного автомобиля. В этом владельцу помогут различные форумы с отзывами владельцев о шинах и их поведении на дороге. В целом, в мире автомобильных шин действует правило: «Чем лучше производитель, тем лучше покрышка». Поэтому желательно выбирать покрышки от топовых европейских производителей. К счастью, они обладают обширным модельным рядом, в котором можно найти шины по приемлемой цене.
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