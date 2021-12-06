На что водитель должен обращать внимание, выбирая покрышки для своего автомобиля

Сегодня выбор автомобильной резины просто огромен.

Чтобы сделать правильный выбор, автомобилист должен знать некоторые нюансы.

Летние шины предназначены для езды в теплое время года.

Зимние шины уже предназначены для езды при температурах ниже -5 °С.

Зимние шины можно разделить на три основных вида.

Всесезонные шины должны быть пригодны для использования круглый год.

Полная маркировка современной покрышки.

Шины могут иметь четыре типа рисунка протектора.