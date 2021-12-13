Самые изысканные блюда викторианской эпохи: молочные поросята и петухи в костюмах

Сто лет назад в расцвет викторианской эпохи окончательно утвердились принципы готовки пищи. Появлялись новые рецепты и отрабатывались на практике замечательные блюда. На их создание и украшение шли время и усилия, достойные королей.











Художественный шедевр для вечерней трапезы. В основе пирога – оладьи из фарша лосося, украшенные омарами и раками. Нептун, дельфины и лошади сделаны из тонированного жира.



Королева Виктория была царствующим монархом вот уже более 55 лет, когда в 1890-х годах в Англии опубликовали «Энциклопедию практической кулинарии». Спустя пару лет вышла «Современная кулинария для семьи», ставшая прообразом сегодняшних книг с рецептами, с подробным составом продуктов и технологией приготовления. Всего за XIX век было опубликовано более 100 популярных кулинарных книг, которые объединили в восемь толстых томов «Энциклопедии». Это иллюстрированный труд, который охватывает все, что относится к искусству кулинарии и сервировки стола.







Центральное блюдо для большого стола, под названием «Le Coq Gallant». Петух украшен настоящими перьями, на нем шляпа-треуголка, пенсне, рапира, пояс с девизом и шпоры. Он стоит на пироге из ветчины и холодной курицы в окружении желе и трюфелей.







«En Surprise», описанное как «сладкое блюдо-сюрприз» – это дополнительное кушанье, которое подается между основными подачами.

Во многих отношениях формат « Энциклопедии » узнаваем для современных хозяек. Она содержит рецепты, иллюстрации и описания продуктов питания. Иногда рецепты более поэтичные, чем точные. Так, в одном из них рекомендуется взять комок сливочного масла размером с куриное яйцо.Книга также содержит редкие рецепты. Много места занимает рецепт Черного пудинга. Это разновидность кровяной колбасы с использованием свиных потрохов.Разные украшения «пирога для пикника»: атрибуты игры в теннис, крикет, катание на лодках, футбол и поло.Большое внимание в то время уделялось сохранению свежих продуктов. Для получения двух литров свиной крови кровяную колбасу необходимо было сделать в тот же день, когда забивалось животное.Рецепты перемежаются рядом роскошных иллюстраций. Некоторые из них – просто демонстрация разных видов сыров или украшений для пирогов. На других показаны более сложные настольные украшения, которые явно выходят за пределы «домашней кухни». Это огромные праздничные композиции из многих элементов. В одной в центре стоит Нептун с трезубцем, в другой – петух в пенсне и в шляпе.«Несколько любимых сыров». Иллюстрации «художественных десертных блюд».Канапе с нанизанной пищей, в том числе речными раками, грибами и заливным желе.Стол для свадебного завтрака «Современный шведский стол».Художественная сервировка обеденного стола , с гирляндами цветов и фонтаном.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)