С замиранием сердца: 10 головокружительных смотровых площадок мира

Для тех, кто любит пощекотать себе нервы и не мыслит жизнь без приключений, придумали особый вид аттракционов – смотровые площадки на умопомрачительной высоте. При этом оформление захватывающий дух объектов бывает настолько изощренным (стеклянные полы и/или ограждения, оптические иллюзии и т. д.), что сердце от ужаса замирает даже у видавших виды адреналинщиков и сильных духом посетителей.
1. Смотровая площадка Эурланда (Норвегия)
Если хотите почувствовать себя на вершине мира и обзавестись захватывающими фотографиями, отправляйтесь в Норвегию, на смотровую площадку Эурланда с видом на одноименный фьорд.
«Лыжный трамплин» заканчивается прозрачным ограждением, так что неожиданностей быть не может (The Aurland Lookout towers, Норвегия). | Фото: theculturetrip.com.
Если издалека посмотреть на смотровую площадку, спрятанную среди роскошной зелени норвежских лесов, то кажется, что на вершине скалы построили трамплин для лыжников, которые вот-вот отправятся на старт, демонстрировать свое мастерство. Но это только иллюзия, на самом деле архитекторы Тодд Сондерс и Томми Вильгельмсен именно такой увидели смотровую площадку, зависшую на высоте 650 метров над живописным Эурландским фьордом. Им пришло в голову создать неожиданную структуру из дерева, точнее сказать обмануть посетителей, ведь конструкция «лыжного трамплина» сделана из стали и надежно закреплена в бетоне, но путешествующие видят лишь дерево, которое пугает не меньше нежели край площадки шириной 3,3 м, заканчивающейся пустотой на расстоянии более чем 30 метров от кромки дороги, откуда она и начинается. Естественно, так кажется издалека, если подойти к резкому закруглению «трамплина», переходящего в опору, то можно увидеть стеклянное ограждение, которое убережет посетителей и хорошенько пощекочет нервы.
2. Смотровая площадка на леднике Дахштайн (Австрия)
Видовая платформа из высокопрочного стекла и стали позволит заглянуть в пропасть и во всей красе увидеть австрийские Альпы (SkyWalk Bridge Dachstein, Австрия).
Подвесной мост с прозрачными ограждениями и полностью стеклянная видовая площадка – особо примечательный адреналиновый аттракцион (SkyWalk Bridge Dachstein, Австрия).
Смотровая площадка на австрийском леднике Дахштайн (SkyWalk Bridge Dachstein) имеет говорящее само за себя название – «Лестница в никуда». Подвесной мост на высоте около 2,75 тыс. метров над уровнем моря, заканчивающийся скользящей вниз площадкой из стекла, позволяет увидеть всю красоту австрийских Альп и жуткую глубину ущелья, если, конечно же, удастся преодолеть все страхи и ступить на ее прозрачный пол.
3. Смотровая скала Борока в Грампиансе (Австралия)
Смотровая скала Борока – одно из самых популярных туристических направлений в идиллическом национальном парке Грампианс в штате Виктория (Австралия).
Отправляясь в горный район Австралии – Грампинас, любители пощекотать себе нервы непременно сделают привал у скалы Борока, которая давно уже снискала славу самой крутой смотровой вышки созданной самой природой. На одном из ее склонов, откуда открывается потрясающий вид на окрестности и город Холлс-Гэп, имеется впечатляющая, но довольно безопасная смотровая площадка, огороженная металлическими поручнями. Те же, кто решил испытать себя на прочность, может попытаться добраться до выступающего камня, «парящего» над глубокой пропастью, там экстремалам откроется незабываемая панорама с фантастическими видами.
Власти всеми силами пытаются удержать посетителей от того, чтобы они перебрались через барьер для встречи восхода солнца или ради фотографий, но тщетно (Boroka Lookout, Австралия).
Единственное, авторы Novate.ru предупреждают, что бравировать и изображать из себя бессмертного на нем не стоит, ведь ограждений на камне не предусмотрено, поскольку смотровой площадкой не является. А вот встретить восход романтикам в абсолютно уединенной обстановке очень даже получится (хотя и не рекомендуется), ведь какими бы ни были погодные условия, скала Борока – идеальное место, чтобы расслабиться и увидеть первые лучи солнца. Да и официальная смотровая площадка обращена на восток, поэтому независимо от того, солнечно, облачно или туманно, путешествующих ждут незабываемые впечатления.
4. Подвесной мост-смотровая площадка Titlis Cliff Walk (Швейцария)
Этот пешеходный мост длиной 100 метров, расположенный на горе Титлис, точно не для слабонервных и не для страдающих головокружением Titlis Cliff Walk, Швейцария). | Фото: expertworldtravel.com.
Построенное между двумя скалами на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря, чудо инженерной мысли является самым высоким подвесным мостом в Европе (Titlis Cliff Walk, Швейцария).
Гости швейцарского курорта Энгельберг могут прогуляться над жуткой пропастью без риска для жизни, но адреналин точно будет зашкаливать. В этом экстремалам поможет подвесной мост Titlis Cliff Walk, который используется в качестве туристической приманки, ведь каждый его метр является смотровой площадкой, зависшей на высоте свыше 3 тыс. метров (!) над уровнем моря. Несмотря на высокие ограждения прогуляться по постоянно раскачивающейся переправе длиной в 100 метров (при ширине всего 1 м) решится не каждый, но вид с нее открывается действительно шикарный. Хотя что может остановить заядлых адреналинщиков или тех, кто любой ценой мечтает заполучить самые восхитительные снимки панорамы швейцарских Альп.
5. Смотровая площадка Skywalk в Окленде (Новая Зеландия)
В Окленде на высоте 193 метра можно прогуляться по неогороженной круговой смотровой площадке, правда, без особого костюма и снаряжения туда не пустят (Skywalk, Новая Зеландия).
Самые безбашенные смогут пройтись вокруг телебашни по узкому парапету без перил и даже заняться банджи-джампингом (Skywalk, Новая Зеландия). | Фото: discount-house.ru.
Смотровая площадка Skywalk, оборудованная на вершине телебашни высотой 193 м, пощекочет нервы неогороженной дорожкой, открытой для всех желающих испытать себя, но прогуляться по ней все-таки решится не каждый. Ширина 1,2 м и открывающаяся под ногами пропасть, могут затмить предстоящие впечатления от 80-километровой панорамы, которую можно увидеть в ясную погоду. Стоит сразу оговориться, что любителей более чем острых ощущений без специального снаряжения и страховки на прогулку по кольцевой площадке не отпускают, зато у самых отчаянных есть уникальная возможность заняться банджи-джампингом. А вот для тех, кто мечтает увидеть всю округу, не тратя свои силы и нервы, предусмотрен панорамный ресторан, расположенный на вершине телебашни, которая является самой высокой в стране.
6. Смотровая площадка Skywalk на горе Биоково (Хорватия)
Смотровая площадка Skywalk Biokovo – особенная достопримечательность, равной которой никогда не было в Хорватии.
Прозрачные полы и ограждение Skywalk Biokovo на высоте свыше тысячи метров гарантируют адреналиновую встряску (Биоково, Хорватия.
В 13 километрах от популярного города-курорта Макарска (Хорватия) в природном парке Биоково, охватывающем одноименный горный массив, имеется своя поднебесная достопримечательность – смотровая площадка Skywalk Biokovo. Обустроенная на высоте 1228 метров, имеющая прозрачные полы и отступающая полукругом от кромки скалы, она станет настоящим испытанием для отважных посетителей, которые будут награждены потрясающими видами на Адриатическое побережье и заповедную зону. Бывалые путешественники утверждают, что в ясную погоду можно увидеть даже побережье Италии, но так повезло не каждому посетителю.
7. Смотровая площадка на водопадах Игуасу (Аргентина/Бразилия)
Ради туристов, устремляющихся в Южную Америку, обустроили смотровую площадку- мост, который сможет преодолеть не каждый (Водопады Игуасу). | Фото: riodejaneiro.pro.
Водопад – это само по себе захватывающее зрелище, а если он окружен тропической зеленью, имеет множество потоков и постоянно образует гигантских размеров радугу, то восторгу не будет предела, особенно у любителей инстаграмных снимков. Чтобы в разы усилить экстаз посетителей, устремляющихся к водопадам Игуасу, растянувшихся сразу на две страны – Бразилию и Аргентину (он из разделяет), новаторы от туристической индустрии построили смотровую площадку-мост прямо посреди бурлящего потока на 250 метровой высоте. С видового моста открывается нереальный вид на обширный поток, падающий с 80-метровой высоты и всю экзотическую округу. Разбиваясь на миллионы охлаждающих брызг тонны воды, способны привести в чувства даже самых смелых путешествующих, ведь придется прогуляться среди бушующих потоков воды, которые в свою очередь устремляются вниз с плато, а это, дополнительная порция завораживающей красоты.
Водопады Игуасу – одна из самых популярных достопримечательностей, принимающая до 2 миллионов человек в год, мечтающих увидеть гигантскую радугу.
Интересный факт: Водопады Игуасу (Iguazu, «большая вода») – уникальнейшая композиция созданная природой на стыке двух государств Бразилии (штат Парана) и Аргентины (провинция Мисьонес). Возникла она там, где миллионы лет назад произошло извержение вулкана, спровоцировавшего масштабные разломы, где со временем образовалось и пересеклось две реки – Парана и Игуасу. Природное образование, имеющее форму полумесяца, насчитывает множество ревущих водопадов, количество которых напрямую зависит от времени года и количества осадков. Иногда может образовываться более 270 падающих с огромной высоты потоков воды.
8. Смотровая кабина «Шаг в пустоту» на вершине ледника Эгюий-дю-Миди (Франция)
Смотровая площадка Step Into the Void установлена на вершине ледника Эгюий-дю-Миди (Франция).
Шаг в пустоту может сделать не каждый, хотя головокружительная высота французских Альп того стоит.
Смотровая площадка с говорящим названием есть и во Франции, на вершине ледника Эгюий-дю-Миди. Экстремальный аттракцион «Шаг в пустоту» доступен только не для слабонервных посетителей популярных горнолыжных курортов страны. Добраться в полностью прозрачную кабину, «парящую» над живописнейшей пропастью можно лишь по канатной дороге, путешествие по которой само по себе является зрелищным развлечением для туристов и гостей курортов. Кстати сказать, всем, кто не испугается зайти в стеклянный куб, выходящий за пределы пикообразной вершины ледника, выдают мягкую обувь, чтобы защитить поверхность от царапин, искажающих виды под ногами.
9. Небесный мост между башнями близнецами в Куала-Лумпур (Малайзия)
Между самыми высокими башнями-близнецами в мире проложен «небесный мост», который стал поразительной смотровой площадкой страны (Башни Петронас, Малайзия). | Фото: kolllak.livejournal.com.
В любое время суток башни-близнецы Петронас являются ориентиром, а смотровой мост – главной обзорной площадкой Куала-Лумпур (Малайзия).
В столице Малайзии есть довольно притягательная достопримечательность – двухуровневый Небесный мост, соединивший 41 и 42 этажи знаменитых башен Петронас, являющихся современным символом Куала-Лумпура. Чудо инженерной мысли, расположенное на высоте 170 метров от городского пространства, снизу напоминает канат, перекинутый между небоскребами, а вот его посетители в полной мере могут насладиться захватывающим пейзажем. Особенно впечатляет обзор в вечернее время, когда сотни тысяч огней загорается в столице, да и сам архитектурный комплекс из стекла и стали превращается в восхитительный объект, светящийся изнутри.
10. «Стеклянная небесная тропа» на вершине горы Тяньмэнь (Китай)
«Стеклянная небесная тропа» откроет вид на живописные пейзажи горной гряды Тяньмэнь (Китай).
Даже тот, кто решился пройтись по 60-метровой «Стеклянной небесной тропе», старается прижаться к стеночке (Тяньмэнь, Китай).
Китай настолько привык удивлять весь мир, что фантазиям архитекторов и инженеров нет границ, но в туристическом районе горной гряды Тяньмэнь они превзошли самих себя. На высоте 1,5 тыс. метров на самой вершине скалы появилась экзотическая смотровая площадка, представляющая собой стеклянную тропу (отсюда и название – «Стеклянная небесная тропа»), которая напоминает узкий балкон в прямом смысле слова зависший над глубокой пропастью. Туристический аттракцион настолько экстремален, даже самые отчаянные предпочитают держаться ближе к скале, ну а остальные – стараются передвигаться по мосту «по стеночке», хотя случается, что и на коленках.
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