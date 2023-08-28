С замиранием сердца: 10 головокружительных смотровых площадок мира

1. Смотровая площадка Эурланда (Норвегия)

Если хотите почувствовать себя на вершине мира и обзавестись захватывающими фотографиями, отправляйтесь в Норвегию, на смотровую площадку Эурланда с видом на одноименный фьорд.

«Лыжный трамплин» заканчивается прозрачным ограждением, так что неожиданностей быть не может (The Aurland Lookout towers, Норвегия). | Фото: theculturetrip.com.

2. Смотровая площадка на леднике Дахштайн (Австрия)

Видовая платформа из высокопрочного стекла и стали позволит заглянуть в пропасть и во всей красе увидеть австрийские Альпы (SkyWalk Bridge Dachstein, Австрия).

Подвесной мост с прозрачными ограждениями и полностью стеклянная видовая площадка – особо примечательный адреналиновый аттракцион (SkyWalk Bridge Dachstein, Австрия).

3. Смотровая скала Борока в Грампиансе (Австралия)

Смотровая скала Борока – одно из самых популярных туристических направлений в идиллическом национальном парке Грампианс в штате Виктория (Австралия).

Власти всеми силами пытаются удержать посетителей от того, чтобы они перебрались через барьер для встречи восхода солнца или ради фотографий, но тщетно (Boroka Lookout, Австралия).

4. Подвесной мост-смотровая площадка Titlis Cliff Walk (Швейцария)

Этот пешеходный мост длиной 100 метров, расположенный на горе Титлис, точно не для слабонервных и не для страдающих головокружением Titlis Cliff Walk, Швейцария). | Фото: expertworldtravel.com.

Построенное между двумя скалами на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря, чудо инженерной мысли является самым высоким подвесным мостом в Европе (Titlis Cliff Walk, Швейцария).

5. Смотровая площадка Skywalk в Окленде (Новая Зеландия)

В Окленде на высоте 193 метра можно прогуляться по неогороженной круговой смотровой площадке, правда, без особого костюма и снаряжения туда не пустят (Skywalk, Новая Зеландия).

Самые безбашенные смогут пройтись вокруг телебашни по узкому парапету без перил и даже заняться банджи-джампингом (Skywalk, Новая Зеландия). | Фото: discount-house.ru.

6. Смотровая площадка Skywalk на горе Биоково (Хорватия)

Смотровая площадка Skywalk Biokovo – особенная достопримечательность, равной которой никогда не было в Хорватии.

Прозрачные полы и ограждение Skywalk Biokovo на высоте свыше тысячи метров гарантируют адреналиновую встряску (Биоково, Хорватия.

7. Смотровая площадка на водопадах Игуасу (Аргентина/Бразилия)

Ради туристов, устремляющихся в Южную Америку, обустроили смотровую площадку- мост, который сможет преодолеть не каждый (Водопады Игуасу). | Фото: riodejaneiro.pro.

Водопады Игуасу – одна из самых популярных достопримечательностей, принимающая до 2 миллионов человек в год, мечтающих увидеть гигантскую радугу.

8. Смотровая кабина «Шаг в пустоту» на вершине ледника Эгюий-дю-Миди (Франция)

Смотровая площадка Step Into the Void установлена на вершине ледника Эгюий-дю-Миди (Франция).

Шаг в пустоту может сделать не каждый, хотя головокружительная высота французских Альп того стоит.

9. Небесный мост между башнями близнецами в Куала-Лумпур (Малайзия)

Между самыми высокими башнями-близнецами в мире проложен «небесный мост», который стал поразительной смотровой площадкой страны (Башни Петронас, Малайзия). | Фото: kolllak.livejournal.com.

В любое время суток башни-близнецы Петронас являются ориентиром, а смотровой мост – главной обзорной площадкой Куала-Лумпур (Малайзия).

10. «Стеклянная небесная тропа» на вершине горы Тяньмэнь (Китай)

«Стеклянная небесная тропа» откроет вид на живописные пейзажи горной гряды Тяньмэнь (Китай).

Даже тот, кто решился пройтись по 60-метровой «Стеклянной небесной тропе», старается прижаться к стеночке (Тяньмэнь, Китай).