Птичье название и рок-группа из заключённых: 5 малоизвестных фактов об Алькатрасе

Пожалуй, в любой стране среди достопримечательностей, помимо памятников истории и архитектуры, найдётся и хотя бы одна тюрьма. И если во Франции это Бастилия, в России - Кресты, то в Америке самым известным «местом, не столь отдалённым» является Алькатрас. Однако, при всей славе этой тюрьмы обыватель знает о ней не так много, хотя в её истории можно найти немало занимательных страниц. Вашему вниманию «пятёрка» малоизвестных фактов об Алькатрасе.
1. Алькатрас был назван в честь морской птицы
У тюремного острова птичье название. /Фото: wallpaperflare.com
История названия небольшого острова началась в 1775 году с лёгкой руки испанского лейтенанта Хуана Мануэля де Аяла, первого известного европейца, проплывшего через Золотые ворота в 1775 году. Именно он дал скалистые берега острова неподалёку имя Ла-Исла-де-лос-Алькатрасес, что переводится как «Остров олушей». Причём интересно, что этих птиц в тех местах не было, зато обитает самые разные виды бакланов и крупных водоплавающих птиц. А после закрытия тюрьмы в 1963 году именно эти крылатые снова стали массово селиться на острове.
2. Алькатрас первоначально выполнял функцию маяка на тихоокеанском побережье
Маяк долгое время был главной достопримечательностью острова. /Фото: planetofhotels.com
Первое функциональное назначение острова стало место расположения маяка, построенного в 1854 году. К тому же он оказался первым на западном побережье Америки. Через полвека он морально устарел, да к тому же армия США на тот момент уже возвела здание тюрьмы, которое заслоняло вид на Золотые ворота. Но в 1909 году был построен новый маяк, который действует и по сей день.
3. Одним из заключённых Алькатраса был агент разведки СССР
Агент, работавший на СССР и сидевший в Алькатрасе. /Фото: nyt.com
Это история произошла в 1950 году, когда главный радиоинженер компании «Дженерал электрик» Мортон Собелл был признан виновным в шпионаже в пользу СССР и получил тридцатилетний срок лишения свободы. Именно он поставил Советскому Союзу первые сведения о ходе разработки американцами системы управления ракетами носителями атомных боезарядов. В конечном итоге Собелл просидел почти 18 лет, после чего вышел на свободу.
4. Аль Капоне во время заключения играл в рок-группе
Фигура Аль Капоне с банджо. /Фото: pinterest.com
Один из самых известных гангстеров был не только одним из первых заключенных в новой тогда федеральной тюрьме Алькатрас. Он оказался настолько послушным заключённым, что даже стал участником тюремной рок-группы Rock Islanders, которая регулярно проводила воскресные концерты для заключенных. В ней Аль Капоне играл на банджо.
5. Не было ни одного подтвержденного успешного побега из Алькатраса
Алькатрас - тюрьма неприступная. /Фото: stoneforest.ru
Алькатрас известен, прежде всего, как неприступная тюрьма. Известно 14 попыток побега, в которых в общем участвовали 34 заключенных. И ни один из них не сумел успешно сбежать: кто-то погибал от пуль охраны, кто-то утонул при попытке переплыть залив. А некоторые сами сдавались, когда понимали, что им не удастся преодолеть водную стихию. Однако есть один эпизод, который часто считают опровержением неприступности Алькатраса: в 1962 году пятеро заключённых сбежали и так и не были найдены. Официально считается, что они пропали без вести либо утонули, однако тот факт, что их тела не были найдены, даёт повод многим говорить, что их попытка побега была успешной.
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