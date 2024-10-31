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10 лучших гостиничных номеров мира

Предлагаем вашему вниманию обзор десяти лучших гостиничных номеров мира, начиная летними домиками в африканском заповеднике, и заканчивая роскошными отелями в Дубае, Лас-Вегасе и Гонконге.

Номер «Royal Suite» в отеле «Бурдж-эль-Араб» в Дубае.


В номере площадью 780 квадратных метров, занимающем два этажа, есть столовая с обеденным столом на 12 персон, библиотека и домашний кинотеатр.

10 лучших гостиничных номеров мира

Номер «Royal Suite» в отеле «Бурдж-эль-Араб» может похвастаться собственным лифтом и шикарной лестницей.

10 лучших гостиничных номеров мира

Отель «Бурдж-эль-Араб» располагается на искусственном острове. Из его номеров открывается потрясающий вид на Дубай.

10 лучших гостиничных номеров мира

Во всех ванных комнатах номера есть джакузи.

10 лучших гостиничных номеров мира

Номер под водой, отель «Manta Resort» на острове Пемба в Танзании.


Первый в Африке подводный гостиничный номер находится на глубине 4 метра в Индийском океане к северу от Занзибара.

10 лучших гостиничных номеров мира

Постояльцы могут нырять с крыши номера, загорать и любоваться косяками рыб из подводной секции.

10 лучших гостиничных номеров мира

Номер «Ty Warner Penthouse» в гостинице «Four Seasons» в Нью-Йорке.


Ночь в номере «Ty Warner Penthouse» обходится в 50 тысяч долларов США. Из его окон открывается вид на небоскрёбы «Крайслер-билдинг» и «Эмпайр-стейт-билдинг».

10 лучших гостиничных номеров мира

Ванная номера отделана полупрозрачным китайским ониксом.

10 лучших гостиничных номеров мира

Высота потолков в номере «Ty Warner Penthouse» площадью 400 квадратных метров достигает 7,6 метра.

10 лучших гостиничных номеров мира

Летние домики в природном заповеднике Lion Sands в Южной Африке.


В любом из домиков есть кровать с балдахином.

10 лучших гостиничных номеров мира

Во время пребывания в любом из таких домиков постояльцы могут услышать рычание львов и другие звуки дикой природы. Стоимость ночи составляет 1130 долларов США.

10 лучших гостиничных номеров мира

Номер «Presidential Suite» в отеле «InterContinental» в Гонконге.


Из номера открывается прекрасная панорама гавани Виктория и острова Гонконг.

10 лучших гостиничных номеров мира

Однако, эти прекрасные виды обходятся дорого. Ночь в номере с пятью спальнями стоит 12600 долларов США плюс 10% дополнительной платы за обслуживание за каждые сутки.

10 лучших гостиничных номеров мира

Вилла «Galaxy Sanctuary» на курорте «Jade Mountain Resort» в Сент-Люсии.


Курорт «Jade Mountain Resort» предлагает отдых в частных виллах с бассейнами-инфинити.

10 лучших гостиничных номеров мира

Номер «Sky Villa» в казино-отеле «Palms Casino Resort» в Лас-Вегасе.


Номер площадью 836 квадратных метров находится в здании «Palms Fantasy Tower» и пользуется популярностью у знаменитостей.

10 лучших гостиничных номеров мира

Потрясающий вид на бульвар Лас-Вегас-Стрип открывается практически из любой комнаты номера, который стоит от 20 тысяч долларов США за ночь.

10 лучших гостиничных номеров мира

Номер «Presidential Villa» в отеле «Banyan Tree Seychelles» на Сейшельские островах.


Отель находится на берегу бухты с видом на океан и девственный пляж.

10 лучших гостиничных номеров мира

К услугам гостей бассейн-инфинити.

10 лучших гостиничных номеров мира

Номер «Osprey Pavilion» в гостинице «Southern Ocean Lodge» в Австралии.


Из номера «Osprey Pavilion», расположенного на вершине утёса на острове Кенгуру, открывается вид на море.

10 лучших гостиничных номеров мира

Ванная номера имеет гранитную ванну, дождевой душ и каменные полы с подогревом.

10 лучших гостиничных номеров мира

Номер «Bridge Suite» на курорте «Atlantic» на острове Парадайс на Багамах.


Номер расположен в гостиничном комплексе «Royal Towers». В распоряжении постояльцев номера обслуживающий персонал в количестве семи человек.

10 лучших гостиничных номеров мира

Рояль в гостиной площадью 116 квадратных метров. Ночь в номере «Bridge Suite» стоит 25 тысяч долларов США.

10 лучших гостиничных номеров мира

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