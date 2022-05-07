Применение силиконовой губки в быту

Силиконовая губка, которую можно найти в отделе с бытовыми товарами или по уходу за лицом, может и должна использоваться не по прямому назначению. Она точно пригодится вам в быту — такая волшебная, копеечная палочка-выручалочка всех хозяек!







Силиконовой губкой очень хорошо чистить замшевую обувь. Посмотрите на фото ниже: слева — уже почищенный ботинок с помощью губки и мицеллярной воды для лица, справа — грязный. Губка поднимает ворс, прочищает загрязнения и возвращает обуви, сумкам, перчаткам и иным изделиям из замши первоначальный вид.







Силиконовую губку можно подложить под мыло — прямо на мыльницу. Тогда мыло всегда будет сухое, а мыльница — чистая.







А на даче даже мыльница не нужна — можно вместо неё использовать силиконовую губку. Кстати, ею очень хорошо чистить кожу рук после работ на участке. Пятна от травы, грязь под ногтями исчезнут без следа — силиконовая губка мягко, но эффективно очистит руки.







Положите силиконовую губку во время стирки. Что это даёт? Сразу несколько «бонусов»! Во-первых, губка, за счёт своей ворсистой поверхности, собирает на себя грязь, волосы, нитки, шерсть. Во-вторых, чистящее средство лучше вспенивается, а вещи — эффективнее простирываются. Наконец, если вы положите в машинку сразу две губки к одежде из плотной ткани (например, джинсовая), то вещи простираются очень качественно и тщательно.

И заключительный совет, который особенно понравится всем владельцам домашних животных. С помощью силиконовой губки очень легко почистить одежду от шерсти! Попробуйте раз — и вы забудете об этой проблеме навсегда.Подробнее о том, где и как использовать силиконовую губку в быту, смотрите в видео ниже: