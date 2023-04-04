Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Жизнь в маленьких прибрежных городах отличается особым настроением. Обычно люди здесь никуда не спешат, часто выходят в открытое море и обожают ловить рыбу. Неудивительно, что многие фотографы так рвутся в такие тихие городки, чтобы запечатлеть их неповторимый колорит.
Набережная города Рамсгит
«Человек и море»
«Лучший день для морской прогулки»
Склад рыболовных снастей в городке Биднелл
«Преданный забвению»
Старый маяк в посёлке Талакр, Уэльс
«Краб, играющий в прятки»
Нефтяная вышка близ Белфаста
Маяк Св. Марии
Ворота Дердл-Дор, Дорсет
Станция спасателей на берегу в Селси
Залив Коллиуэлла
Рыбак на берегу Балликоттона
Туман в графстве Норфолк
Причал на острове Линдисфарн
Причал в городе Хатлпул, Дарем
Лестница на набережную города Уитби
Маяк, остров Орнсей
Лодка морской полиции
Побережье города Бриксхем
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