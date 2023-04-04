С нами не соскучишься!

8 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Симуков
    Сочувствую Монике. Вспомните "судьи неуёмные", как поступил Иисус с грешницей! Он сказал только: "Иди и больше не гре...Как сложилась суд...
  • Александр Стародубцев
    нет российских фильмов15 самых популярн...
  • Василий Коликов
    Поздно! Надо был делать это четверть века тому. Тогда мог еще быть какой-то эффект.Как сложилась суд...

Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Жизнь в маленьких прибрежных городах отличается особым настроением. Обычно люди здесь никуда не спешат, часто выходят в открытое море и обожают ловить рыбу. Неудивительно, что многие фотографы так рвутся в такие тихие городки, чтобы запечатлеть их неповторимый колорит.

Набережная города Рамсгит


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото


«Человек и море»


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

«Лучший день для морской прогулки»


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Склад рыболовных снастей в городке Биднелл


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

«Преданный забвению»


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Старый маяк в посёлке Талакр, Уэльс


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

«Краб, играющий в прятки»


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Нефтяная вышка близ Белфаста


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Маяк Св. Марии


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Ворота Дердл-Дор, Дорсет


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Станция спасателей на берегу в Селси


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Залив Коллиуэлла


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Рыбак на берегу Балликоттона


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Туман в графстве Норфолк


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Причал на острове Линдисфарн


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Причал в городе Хатлпул, Дарем


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Лестница на набережную города Уитби


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Маяк, остров Орнсей


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Лодка морской полиции


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Побережье города Бриксхем


Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

И не забудьте:
Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фотоПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх