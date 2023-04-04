Неспешная жизнь маленьких прибрежных городков Англии в красочных фото

Жизнь в маленьких прибрежных городах отличается особым настроением. Обычно люди здесь никуда не спешат, часто выходят в открытое море и обожают ловить рыбу. Неудивительно, что многие фотографы так рвутся в такие тихие городки, чтобы запечатлеть их неповторимый колорит.



Набережная города Рамсгит

«Человек и море»

«Лучший день для морской прогулки»

Склад рыболовных снастей в городке Биднелл

«Преданный забвению»

Старый маяк в посёлке Талакр, Уэльс

«Краб, играющий в прятки»

Нефтяная вышка близ Белфаста

Маяк Св. Марии

Ворота Дердл-Дор, Дорсет

Станция спасателей на берегу в Селси

Залив Коллиуэлла

Рыбак на берегу Балликоттона

Туман в графстве Норфолк

Причал на острове Линдисфарн

Причал в городе Хатлпул, Дарем

Лестница на набережную города Уитби

Маяк, остров Орнсей

Лодка морской полиции

Побережье города Бриксхем

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