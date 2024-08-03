Взгляд в прошлое: жизнь в Армении в первой трети ХХ века

Уличная сцена в Ереване во время голода в Армении. 1922 год.

1. Достопримечательности Еревана

Вид на главные достопримечательности Еревана с холма в 1920 году.

2. Ереван в 1930 году

Изменение города Еревана с 1920 года по 1930 году.

3. Комплекс в Ереванской больницей

Больница в Ереване в 1930 году. Состояла из родильного отделения и школы для акушерок. Было построено под руководством Александра Таманяна.

4. Хайгаз Карагезян перед родительным отделением

Хайгаз Карагезян, представитель Армянского благотворительного союза , стоит перед родильным отделением больницы в Ереване

5. Председатель Армянского Совета Народных Комиссаров

Лукашин - председатель Армянского Совета Народных Комиссаров

6. Здание выделенное для представителей интеллигенции

Здание в Ереване, выделенное университетской профессуре и другим представителям интеллигенции в 1930-х годах.

7. Центр офтальмологии

Офтальмологическая клиника. Город Ереван, 1930 год.

8. Строительство туристического комплекса

Строительство нового туристического комплекса в Армении. Город Ереван, 1930 год.

9. Армянские сироты

Армянские сирот в Александрополе в начале 1920-х годов.

10. Во время голода в Армении

Уличная сцена в Ереване во время голода в Армении. 1922 год.

11. Новые машины в гараже

Гараж в Нубарашене. 1930 год.

12. Закладка фундамента

Строительство в Нубарашене. 1930 год.

13. Группа школьников

Школьники возле входа в школу в Нубарашене. 1930 год.

14. Читательский зал

Библиотека и читальный зал в Нубарашене. 1930 год.

15. Группа учащихся из детского дома

Группа учеников из детского дома и профессионально-технического училища в Алеппо перед отъездом в Армению в 1924 году .