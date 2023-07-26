Тайны острова, где раньше останавливались пираты, а сегодня - миллиардеры

Маленький остров с маленькой историей

Остров Сен-Бартелеми

Христофор Колумб надолго не задержался на острове, хоть и дал ему имя своего брата

Бартоломео Колумб, отправившийся вслед за братом в его путешествие

Остров Сен-Бартелеми

Король Швеции Густав III, писатель, драматург и любитель музыки

Три короны на гербе острова отсылают к таким же на гербе Швеции

Сен-Бартелеми и богачи двадцатого века

Дэвид Рокфеллер, «открывший» остров для богатых туристов

Все пляжи на острове - общественные

Регулируется внешний вид домов, цвет крыш

Строительство новой виллы на острове - редкость

Пляжный отдых

Прилететь на остров можно лишь на небольшом самолете

Нет преступников, но много дорогих яхт

Маяк Сен-Бартелеми