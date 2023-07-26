Тайны острова, где раньше останавливались пираты, а сегодня - миллиардеры

Когда-то давно остров, который носит название Сен-Бартелеми, служил пристанищем для желающих выгодно сбыть награбленное и местом, где хранили несметные сокровища. Злые языки утверждают, что остров знаменит этим и по сей день. Во всяком случае, ему нет равных по количеству миллионеров на квадратный метр суши и дорогих яхт на квадратный километр прибрежных вод.
Маленький остров с маленькой историей
Остров Сен-Бартелеми
Остров Сен-Бартелеми (Сен-Барт – если короче) расположен в восточной части Малых Антильских островов. Здесь вечное лето, тропический климат и почти неизменная температура воздуха и воды - классическое райское местечко. Остров этот лишен рек и ручьев, отличается скалистым рельефом, это все определяло когда-то местную историю и культуру.
Европейцы открыли эту землю благодаря путешествию Христофора Колумба: остров получил свое название в честь младшего брата знаменитого итальянца – Бартоломео, путешествовавшего вместе с Христофором и ставшего позже губернатором находящегося неподалеку от Сен-Бартелеми острова Эспаньола (Гаити).
Христофор Колумб надолго не задержался на острове, хоть и дал ему имя своего брата
Бартоломео Колумб, отправившийся вслед за братом в его путешествие
Сен-Бартелеми долгое время не вызывал к себе интереса – лишь в середине XVII века сюда стали перебираться французы с расположенного рядом острова Сент-Китс. В 1653 году Сен-Барт приобрел в собственность Мальтийский орден (орден госпитальеров), правда, совсем ненадолго, через несколько лет французы выкупили эту землю обратно.
Некоторое время остров Сен-Бартелеми служил убежищем и промежуточным, транзитным пунктом для пиратов – им было удобно прятать здесь сокровища, награбленные во время нападений на испанские галеоны, которые, в свою очередь, вывозили золото индейских племен в Европу. Известно, что некоторые из спрятанных на острове кладов возникли благодаря знаменитому своей жестокостью пирату Даниэлю Монбару, по прозвищу «Разрушитель». Ходят, кстати, упорные слухи, что часть оставленных им сокровищ до сих пор не найдена и скрыта где-то на Сен-Барте.
Остров Сен-Бартелеми
Моряки и пираты, а в те времена первые часто становились и вторыми, оседали на острове, так и образовалось спустя века его коренное население. Со временем оставшиеся на Сен-Барте получали другие профессии – становились ремесленниками, земледельцами, рыбаками. Особенностью Сен-Бартелеми стало то, что на острове практически никогда не было рабовладельческих отношений, по той причине, что не было плантаций, на которых обычно использовали чернокожих рабов. Ни кофе, ни сахарный тростник, ни хлопок здесь не выращивали.
Король Швеции Густав III, писатель, драматург и любитель музыки
В 1784 году Сен-Барт был продан Швеции. Самое большое поселение острова, где находился порт, получил название Густавия – в честь шведского короля Густава III. Сейчас этот город является административным центром заморского сообщества Франции Сен-Бартелеми.
Три короны на гербе острова отсылают к таким же на гербе Швеции
Благодаря своему расположению и невозможности использовать территорию в сельскохозяйственных целях, Сен-Бартелеми стал центром хранения и торговли – здесь выгружали, продавали и обменивали все, что становилось товаром во время колониальных экспансий и пиратских набегов.
Сен-Бартелеми и богачи двадцатого века
Дэвид Рокфеллер, «открывший» остров для богатых туристов
Потом на долгий период времени наступило затишье – о Сен-Барте с его скалами, пляжами и немногочисленным населением мало кто вспоминал, пока в 1957 году участок здесь не купил Дэвид Рокфеллер из семьи первого в истории американского миллиардера. Вслед за ним владельцами части острова стали Ротшильды и Форды, и поток внимания, туристов – как и денежных средств в сторону Сен-Барта – стал весьма внушительным. Тот самый райский климат, уединенность и удаленность от шумных европейских и американских фешенебельных курортов стали привлекать сюда все больше миллионеров.
Все пляжи на острове - общественные
Пользуясь относительной автономностью от Франции, чьей территорией формально является Сен-Барт, остров установил – не без лоббирования со стороны своих самых влиятельных землевладельцев – некоторые требования, обеспечивающие комфортное пребывание всем гостям и постоянным жителям. Так, все пляжи Сен-Барта являются общественными – невозможно купить участок, непосредственно прилегающий к морю, каким бы состоянием ни располагал будущий домовладелец.
Регулируется внешний вид домов, цвет крыш
Регулируется и внешний вид строений – они не должны своей высотой и очертаниями нарушать гармонию природного ландшафта, крыши нужно красить непременно в один из трех допустимых цветов – красный, коричневый или зеленый. Согласование строительства на Сен-Барте занимает годы, и поэтому увидеть строящийся дом здесь – довольно большая редкость.
Строительство новой виллы на острове - редкость
Большая часть людей, находящихся на острове – приехавшие отдохнуть богатые туристы, местные жители составляют меньшинство. Правда, в течение последних двадцати лет население Сен-Барта увеличилось вдвое, до девяти тысяч человек – многие домовладельцы предпочитают оформить своим местом жительства именно этот уголок на Карибах.
Пляжный отдых
Прилететь на остров можно лишь на небольшом самолете
Сейчас это курорт для тех, кто может себе позволить не считать деньги. Попасть на Сен-Барт можно лишь прилетев на маленьком самолете-кукурузнике с острова Сен-Мартен, расположенного менее чем в тридцати километрах к северу. Взлетно-посадочная полоса – одна из самых коротких в мире, ее длина составляет всего 625 метров, а на посадку воздушные средства заходят прямо над одним из пляжей. Считается, что первым прилетевшим на остров на самолете был голландский контрабандист и впоследствии мэр Густавии Реми де Хаенен. Он же привлек во вверенные ему территории знаменитых гостей, составивших когда-то славу Сен-Барта: Грету Гарбо, Рудольфа Нуреева и многих других мировых знаменитостей, которые могут устроить себе вылазку на несколько дней в край беззаботности и вечного лета.
Нет преступников, но много дорогих яхт
Пляжи на Сен-Барте – «Гувернер», «Салин», «Лориент» - часто становились местом паломничества и политиков, и звезд кино и театра, и спортсменов, а в 2009 году состоялась покупка имения Рокфеллера Романом Абрамовичем, что в немалой степени способствовало притоку туристов из России на остров.
Особенности местной публики наложили отпечаток на имидж всего острова. Тут нельзя найти тех простых и распространенных везде магазинчиков с сувенирами, зато в Густавии - огромное количество дорогих бутиков и практически отсутствует преступность. Неподалеку от берега пришвартовано множество белоснежных яхт.
Маяк Сен-Бартелеми
Из объектов культурно-исторического наследия Сен-Барта упоминается разве что англиканская церковь XVIII века, маяк на вершине острова, да городская ратуша. Во всяком случае, ничего большего острову, служащему зимней резиденцией для богатых и знаменитых, наверное, и не требуется.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии