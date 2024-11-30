Мыло, которое выглядит очень аппетитно

На первый взгляд кажется, что это очередное фуд-порно, но лучше вам не пробовать эти необычные блюда. Художница Рошель Хавьер (Rochelle Javier) создает исключительно аппетитные десерты и разносолы, при виде которых слюнки текут. Сложно поверить, но эти соблазнительные сладости, румяные пироги и сочное мясо сделаны из… мыла.

Художница считает мыло универсальным и удобным материалом, который податливо принимает любую форму. Свои невероятные работы мылодельница создает вручную, вырезая и выдувая все детали блюд, а также вручную их раскрашивая.Мыльное каре ягненка с мыльным горошком и спаржей.Острые крылышки Баффало из мыла с мыльным соусом.Нежный мыльный тарт с мыльными персиками и взбитым мылом.Домашний черничный мылопирог.Нежный пирог с экзотическими видами мыльных фруктов.Королевские креветки карри.Ароматный пирог из мыльной клубники.Мыльный лобстер, фаршированный мылом.Печеная картошечка под сливочным мылом с мыльным пармезаном.Сочный двойной мылбургер . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)