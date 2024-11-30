Мыло, которое выглядит очень аппетитно

На первый взгляд кажется, что это очередное фуд-порно, но лучше вам не пробовать эти необычные блюда. Художница Рошель Хавьер (Rochelle Javier) создает исключительно аппетитные десерты и разносолы, при виде которых слюнки текут. Сложно поверить, но эти соблазнительные сладости, румяные пироги и сочное мясо сделаны из… мыла.
Художница считает мыло универсальным и удобным материалом, который податливо принимает любую форму. Свои невероятные работы мылодельница создает вручную, вырезая и выдувая все детали блюд, а также вручную их раскрашивая.
Мыльное каре ягненка с мыльным горошком и спаржей.
Острые крылышки Баффало из мыла с мыльным соусом.
Нежный мыльный тарт с мыльными персиками и взбитым мылом.
Домашний черничный мылопирог.
Нежный пирог с экзотическими видами мыльных фруктов.
Королевские креветки карри.
Ароматный пирог из мыльной клубники.
Мыльный лобстер, фаршированный мылом.
Печеная картошечка под сливочным мылом с мыльным пармезаном.
Сочный двойной мылбургер.
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