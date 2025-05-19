Шипастый костюм охотника, кольцо с лезвием и другие странные артефакты из прошлого

Знаете ли вы, что когда-то давно для охотников был разработан специальный костюм, внешне напоминающий образ Джеффа Шипа (из крипипасты), а не что-то адекватное? А про перстень с лезвием знали? Зачем он вообще кому-то пригодился?.. Так, ладно. Все козыри сразу раскрывать не буду. Но на суть материала намекну: сегодня мы снова поднимем тему странных открытий прошлых лет.
1. Слезница
Емкость для слез.
«Ловец слез» — это небольшой сосуд для хранения слез, связанных с трауром, разлукой и другими тяжелыми переживаниями. В Древнем Риме артефакт использовался на похоронах: сначала собирали слезы в флакон, а затем оставляли его на могиле. В Персии слезницы использовались женами воинов, чтобы по возвращении с войны мужья могли проверить, как много слез выплакала их избранница. В викторианскую эпоху к «ловцам слез» обращались овдовевшие женщины: они носили их в память о супругах, а в годовщину смерти выливали собранные слезы.
В настоящее время слезницы являются скорее коллекционными предметами. Их изготавливают из стекла, хрусталя или металла, а по желанию декорируют гравировкой, стразами или даже драгоценными камнями.
2. Набор охотника…
…за вампирами.
Впервые «тревожный чемоданчик» был замечен в начале XX века. Возможно, если бы не общий ажиотаж вокруг романа «Дракула», мы бы так и не увидели столь любопытную находку.
Представим, что вы – счастливый обладатель «убийственного» набора. При открытии бархатного сундука первое, что вы увидите, – это изображение Христа. Символично, согласитесь.
Три серебряных креста, резной волк из слоновой кости (видимо, оберег), небольшие флаконы (пустые, с зубами акулы и, предположительно, с кровью вампира), плоскогубцы и нож ручной работы – все это можно найти во вместительном сундуке.
Ну что, возникло желание приобрести? А вот и не получится – опоздали. Охотничий набор был продан на британском аукционе за 2500 фунтов.
3. Шкатулка для ядов
Футляр для ядов.
Хобби бывают разными. Кто-то собирает артефакты для охоты на вампиров, а кто-то интересуется ядами. Осуждать их, конечно же, не будем – таких врагов иметь опасно. Ну а если серьезно, истоки такого изобретения кроются в далеком XVII веке, в эпоху дворцовых интриг и заговоров.
Чтобы защититься от невидимой угрозы, люди пытались уберечь себя и устранить недоброжелателей. Действовать нужно было скрытно – отсюда и спрос на хитроумные устройства. Шкатулка для яда – одно из них.
Маскировались такие «книги» под непримечательные фолианты с ложным дном или потайным отсеком. Один из известных случаев применения шкатулки связан с именем Гвидо да Монтефельтро, итальянского кондотьера и мастера заговоров.
4. Фигурки для врачебных дел
Фигурки для сбора анамнеза.
В эпоху строгих сословных норм врачи-мужчины не могли прикасаться к знатным пациенткам. Поэтому лекари использовали специальные фигурки, предлагая дамам указывать на беспокоящие места. Способ лечения, конечно, любопытный, но его эффективность вызывает сомнения.
5. Еще один атрибут охоты
Костюм для охоты.
Вот мы и добрались до загадочного шипастого костюма. Отмечу, что вокруг него было много споров: разработку приписывали сибирякам, но в Сибири таких костюмов не носили.
Изобретение чуть не объявили фейком, но затем нашлись исследователи, обнаружившие первоисточник. Оказалось, на фото – выставочный экспонат из техасского музея. Рядом с ним и сегодня висит табличка: «Костюм охотника на диких зверей, XVIII–XIX век, Германия или Швейцария».
6. Охранный перстень
Кольцо с лезвием.
Как оказалось, этот перстень популярен не только в прошлом, но и сегодня. Вы даже не представляете, сколько восторженных отзывов я нашла в Сети.
Ладно, вернемся к делу. Что это за кольцо? Изначально – перстень с выдвижным лезвием, созданный в Викторианскую эпоху. С его помощью защищались от грабителей или получали преимущество в драке.
Принцип действия прост: одно нажатие кнопки – и из кольца выдвигаются два небольших лезвия. Современные модели работают так же.
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