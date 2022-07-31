Красивая жизнь и расплата за нее советских валютчиков

На фоне тотального дефицита в СССР находились люди, которые жили на «широкую ногу» – им были доступны иностранные товары, дорогие рестораны и роскошная жизнь. Они не занимали руководящих должностей, не были партийными работниками. Эти люди специализировались на незаконных операциях с валютой. Но была у их красивой и обеспеченной жизни и другая сторона – наказание для валютчиков в СССР было весьма строгим, в некоторых случаях «короли черного рынка» могли лишиться жизни.









Валютная политика социалистической страны

Период НЭПа

Магазины «Березка» – перекос советского времени

Бегунки, рысаки, шефы и купцы

«Короли черного рынка» и «Дело Рокотова»