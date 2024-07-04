Идеи для создания скамеек из подручных средств

Лавочки и скамейки – неотъемлемый атрибут для отдыха, особенно, если речь идёт о загородном доме, саде или дачном участке. Но согласитесь, установить классическую скамейку, купленную в специализированном магазине – слишком банально и скучно, ведь зачастую хочется разнообразия и креатива.







Что же, не стоит отказывать себе в маленьком удовольствии.

1. Бревенчатая скамейка

2. Комбинированная скамейка из металла и дерева

Виды комбинированных скамеек

3. Скамейки из досок

4. Скамейки из деревянных ящиков

5. Скамейка из поддонов

Ловите подборку идей на тему, как сделать лавочку своими руками из подручных средств.Бревенчатая скамейка отлично впишется на любой дачный участок.Бревенчатая скамейка станет прекрасным дополнением практически любого места для отдыха (независимо от стиля ландшафтного дизайна). Её можно разместить как в тени раскидистого дерева, так и среди цветочных клуб, или же в зоне для барбекю. Также она будет весьма уместно смотреться и рядом с кострищем, поскольку вполне комфортна для вечерних посиделок возле огня, практически в любое время года. А для большего комфорта, украсить такую скамейку можно подушечками для сидения. Существует несколько различных типов бревенчатых скамеек, в зависимости от предпочтений и дизайна. Некоторые популярные стили включают в себя:Скамейки и столик, сделанные из брёвен.1. Традиционные бревенчатые скамейки изготавливаются из натуральных брёвен, которые укладываются друг на друга и скрепляются вместе, образуя сиденье.2. Изогнутые бревенчатые скамьи имеют округлую или изогнутую форму, которая создаёт удобную зону отдыха и добавляет уникальный элемент дизайна.3. Резные бревенчатые скамьи, как правило, украшены замысловатой резьбой или узорами. Поэтому, зачастую, они служат акцентным элементом или играют декоративную роль в общем дизайне сада или места для отдыха.Комбинированные скамейки также пользуются огромной популярностью у дачников.Скамья, изготовленная металла и дерева, обычно состоит из металлического каркаса и деревянных сиденья и спинки. Металлический каркас обеспечивает конструкцию и поддержку скамьи, в то время как деревянные элементы отвечают комфорт и стиль. Зачастую металлический каркас изготавливается из таких материалов, как сталь, алюминий или кованое железо, и может быть окрашен или покрыт порошковой краской для дополнительной прочности и эстетической привлекательности. Деревянные элементы могут быть изготовлены из различных пород дерева, таких как дуб, тик или кедр, которые частенько обрабатывают или окрашивают для получения более эстетичного вида.Комбинированные скамейки бывают абсолютно любых стилей, форм и видов.Существуют различные типы комбинированных скамеек из металла и дерева, от простых до более декоративных. Например:1. Традиционный стиль сочетает в себе простую металлическую раму с деревянным сиденьем и спинкой, создавая классический и практичный внешний вид.2. В современном стиле, изящные металлические рамы сочетаются с гладкими минималистичными деревянными элементами, создавая современный внешний вид, пропитанный эстетикой.3. Художественный стиль сочетает металлические рамы уникальной формы с замысловатыми резными или окрашенными деревянными элементами, создавая неповторимый декоративный образ, привлекающий внимание с первых секунд.Собрать скамейку из досок сможет даже новичок.Такие скамейки очень популярны у дачников, поскольку они практичны, эстетичны и просты в сборке и изготовлении даже для новичков. Их запросто можно расположить в обеденной зоне, а также в месте для отдыха, организовав уголок для чтения или релакса. Уместна такая же скамейка будет и в саду, среди цветочных клумб или раскидистых деревьев. Ко всему прочему, их можно использовать как лежанку, разместив пару декоративных подушек и мягкий настил.Скамейки из досок достаточно практичные и эстетичные, поэтому отлично вписываются в любой дизайн.Также стоит обратить внимание, что доски могут быть изготовлены как из натуральных пород дерева, так и из ДСП. Существует несколько популярных конструкций, которые отлично впишутся даже в самый скромный по метрам участок:1. Прямая скамья — простая и понятная конструкция, в которой линейное расположение досок придаёт ей минималистичный вид.2. Изогнутая скамья — более стильный и уникальный дизайн с изогнутым или круглым расположением досок. Как правило, на таких скамейках гораздо удобнее сидеть и располагаться достаточно большому количеству людей.Простой и креативный способ создать скамейку — использовать деревянные ящики.Ещё один оригинальный способ создать скамейку – так это использовать деревянные ящики. Их можно зачистить, просушить и хорошенько вскрыть лаком, или выкрасить специальной водостойкой краской по дереву для наружных работ. На сборку такой скамейки уйдёт не более часа, поскольку скрепить ящики между собой не составит труда, так что даже новичок справится с поставленной перед ним задачей. Расположить такие скамейки можно либо по всему периметру дачного участка, либо выбрать пару подходящих для отдыха зон. А для комфортных ощущений, используйте декоративные подушки для сидения. Так вы сможете проводить гораздо больше свободного времени на свежем воздухе в уютной атмосфере.Кстати, из поддонов также можно соорудить отличную дачную лавочку.Ещё один достаточно креативный и простой вариант соорудить скамейку – использовать поддоны. Как правило, такие конструкции собираются за считанные минуты, но при этом выглядят достаточно лаконично и эстетично практически в любой обстановке, будь то сад в стиле прованс или же дачный участок в каком-нибудь Urban style. Поддоны можно как выкрасить, так и вскрыть лаком, либо украсить какими-нибудь оригинальными декоративными элементами, тем самым создавая единую атмосферу и стиль, царящий вокруг. Разместить такую скамейку можно в зоне отдыха, у бассейна, рядом с барбекю или же летним душем\банькой.