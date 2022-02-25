Хитрости, которые превратят вашу выпечку в шедевр

Домашняя выпечка является слабостью большинства из нас и это не удивительно. Чтобы ваши родные и близкие не покупали десерты в магазине или кафе, а ели только вашу домашнюю выпечку, предлагаем вам 18 способов и хитростей.



Взвешивайте

Проверяйте свежесть яиц

Доставайте продукты заранее

Выбирайте несоленое сливочное масло

Используйте размягченное сливочное масло

Отделяйте белки от желтков

Смешивайте сухие ингредиенты

Не переусердствуйте, вымешивая тесто

Взбивайте масло тщательнее

Будьте осторожнее с сахаром

Не забывайте про соль

Взбивайте желтки отдельно

Обязательно нагрейте духовку

Не выкладывайте много теста

Ставьте форму в центр

Выпекайте коржи отдельно

Не вынимайте коржи из духовки

Покрывайте торт кремом в 2 этапа