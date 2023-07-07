Как правильно окучивать картофель

Проходитесь по картофельным бороздам тяпкой скорее по привычке или вообще не знаете, в чем цель окучивания картофеля? Давайте разберемся, нужно ли это делать, каков правильный подход и вырастет ли картофель без окучивания и прополки.



Казалось бы, какие могут быть сложности в окучивании картофеля? Взял в руки окучник, выбрал погожий денек и отправился в огород. На самом же деле, если вы хотите повысить урожай, а не лишиться его, стоит соблюдать ряд правил, грамотно выбирать время и инструмент для окучивания картофеля.







Зачем окучивать картофель

Когда нужно окучивать картофель

Приспособления для окучивания картофеля

Окучивание картофеля дисковым окучником

Окучивание картофеля культиватором

Плуг для окучивания картофеля

Тяпка для окучивания картофеля

Картофель нуждается в окучивании больше других овощей. Эта трудоемкая и времязатратная процедура в среднем увеличивает урожайность картофельной плантации на 30%. Кроме того, хотя бы двукратное окучивание картофеля за сезон дает следующее:борется с полеганием стеблей; уменьшает количество зеленых клубней; способствует формированию мощной, разветвленной корневой системы; удерживает в прикорневой зоне воду и воздух; снижает уровень вымывания питательных веществ из грунта.Проводить окучивание картофеля нужно лишь в том случае, если у вас на участке глинистая или суглинистая почва. На песке это делать бессмысленно – вода и удобрения в жидкой форме будут скатываться и не попадут к корням.Как подготовить картофель к окучиваниюКак правило, прополка и окучивание картофеля проводятся одновременно, однако можно и разнести эти работы по дням, если время позволяет. Редко кто пропалывает картофель до идеального состояния, обычно удаляют лишь крупные сорняки, способные затенять молодые кустики. А мелкая травка гибнет сама, так как в процессе окучивания ее корни повреждаются и она остается без питания.Существует и технология выращивания картофеля без окучивания и прополки. Для этого гряды накрывают соломой или сажают картошку прямо в сидераты.Многие дачники задаются вопросом, чем подкормить картофель перед окучиванием. Однако постановка его не совсем верна, ведь для получения максимального урожая подкармливать картофель нужно не один раз за лето, а хотя бы три, при этом чередуя корневые и внекорневые подкормки.Если же вы хотите совместить две этих полезных процедуры, то внесите удобрения с высоким содержанием азота. Например, на 1 кв.м картофельной гряды вылейте раствор из 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия на ведро воды. Также можно применить нитрофоску (50 г на 1 кв.м) или нитроаммофоску (30 г на 1 кв.м).Конечно, точную дату и даже неделю вам никто не назовет – сроки окучивания картофеля зависят как от региона, в котором находится ваш участок, так и от погоды и даже выбранного сорта. Однако есть общие периоды в развитии этого овоща, которые не пропустит даже самый неопытный огородник.Первое окучивание картофеля проводят, как только из земли покажутся первые листья. Кустики должны достигнуть всего 7-10 см в высоту и можно приступать к процессу. Это окучивание спасет их от возвратных заморозков и стимулирует рост корневой системы. Второе окучивание картофеля желательно провести через 2 недели, а третье – еще через месяц. Если времени совсем мало, то второе окучивание можно пропустить.Во время цветения окучивать картофель нельзя – если не успели сделать это до раскрытия бутонов, лучше сделайте после или не делайте совсем.Большинство дачников по старинке окучивают картофель с помощью обычной тяпки, однако техника не стоит на месте и для тех, кто не хочет гнуть спину лишний раз, имеется несколько неплохих альтернатив.Окучивание картофеля мотоблокомСамый дорогой и комфортабельный способ это окучивание с помощью мотоблока. Конечно, покупка этой техники способна пробить брешь в бюджете среднестатистического дачника, ведь помимо стоимости самого мотоблока вам придется заплатить еще и за различные насадки на него.Кроме того, использование мотоблока требует строго выверенного, одинакового расстояния между рядами картофеля и повышает количество травмированных корнеплодов.Для проведения окучивания на мотоблок устанавливаются 2 рыхлителя спереди и 1 окучник сзади.В отличие от мотоблока, ручной окучиватель дешев, причем изготовить его можно и самостоятельно. По сути, это рукоятка, черенок и два отвала, расположение которых можно регулировать наклоном.С помощью ручного окучника можно обрабатывать междурядья не только на картофельных грядах, но и на любых других. Хотя само устройство не тяжело, окучивание им может утомить неподготовленного дачника.При каждом окучивании на куст подсыпают 5-10 см грунта.Механические и автоматические культиваторы также довольно широко распространены на территории СНГ. Некоторые из них скорее рыхлят почву, другие же полноценно окучивают картофельные ряды.Независимо от того, придется ли вам тащить культиватор самому или это за вас сделает небольшой мотор, старайтесь отслеживать, насколько ровно вы это делаете, потому что «сбиться с курса» бывает очень просто.Плуг – самый старый инструмент для окучивания картошки. Его могут тянуть как люди, так и лошади, а также он может крепиться к мотоблоку. Окучивание плугом хоть и результативно, безопасно для картошки и не требует финансовых затрат, все же довольно трудоемко и становится все менее популярно.Если вы все еще выбираете для этой дачной работы плуг, постарайтесь приобрести легкий экземпляр, поскольку старым тяжелым агрегатом обработать за день больше пары соток будет непросто.Окучивание картофеля вручную может выполняться как обычной лопатой, так и тяпкой или мотыгой. Независимо от того, какой формы выбранный вами инструмент, суть окучивания сводится к подгребанию на кусты земли из междурядий. Процесс этот является довольно трудоемким и с каждым следующим окучиванием занимает все больше времени.При ручном окучивании картофеля не стоит надеяться, что сорняки полягут сами собой – лучше пройтись по картофельным рядам и выдергать лишнюю траву заранее.