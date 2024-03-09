10 легендарных кораблей, которые были верными спутниками пиратов в море

Пираты вошли в историю абсолютно неоднозначными персонажами. Одни видят их романтиками, рассекающими по океанским волнам, другие - грабителями и убийцами, не знающими границ в желании наживы. Однако единственная общая для всех ассоциация - это величественные фрегаты, за штурвалом которых и находились легендарные корсары. Вашему вниманию «десятка» пиратских кораблей, вошедших в историю.
1. «Приключение»
Любимый фрегат капитана Кидда. /Фото: popmech.ru
«Приключение» (Adventure Galley) был флагманским кораблем легендарного английского пирата капитана Уильяма Кидда. Судно представляло собой галеру-фрегат со специальными оснащением в виде прямых парусов и вёсел - это что позволяло успешно маневрировать и против ветра, и в безветренную погоду. Команда «Приключения» насчитывала 160 человек и нередко промышляла уничтожением кораблей других пиратов.
2. «Месть королевы Анны»
Флагман легендарного пирата Черная борода. /Фото: fishki.net
Этот корабль вошёл в историю флагманом одного из самых знаменитых пиратов - капитана Эдварда Тича по прозвищу Чёрная Борода. Первоначально судно называлось «Конкорд» и ходило под испанским, а затем французским флагом. После захвата Черной бородой был переименован в «Месть королевы Анны» (Queen Anne's Revenge) И претерпел некоторые изменения. После фрегат стал грозной силой не менее грозного пиратов, который на своём флагмане потопил не один корабль.
3. «Уида»
Пиратский флагман с недолгой и трагической судьбой. /Фото: pinterest.com
Флагманский корабль «Уида» (Whydah) принадлежал Чёрному Сэму Беллами - одному из самых известных и богатых разбойников пиратов золотого века пиратов. Будучи быстроходным и маневренным судном, оно было идеальным домом и транспортом для морских волков. Вот только история корабля оказалась недолгой - под пиратских флагом «Уида» проходила всего год, а затем попала в страшный шторм. Из команды выжили только два человека.
4. «Королевская удача»
Корабль Черного Барта - грозы Карибского моря. /Фото: sail-friend.ru
«Королевская удача» (Royal Fortune) - судно, которое было верным спутником знаменитого валлийского корсара Бартоломью Робертса на закате его жизни. Этот кораблю был у него не первым, однако стал самым любимым. Именно на нем он и погиб во врем боя с британским военным кораблём «Ласточка» в 1722 году. С уходом в мир иной Бартоломью Робертса и золотая эра пиратства стала угасать.
5. «Фантазия»
Бывший испанский фрегат, ставший пиратским флагманом. /Фото: angelle84.centerblog.net
История этого судна начиналась в виде испанского 30-пушечного фрегата «Чарльз II», на котором также занимались грабежом французских кораблей. Однако в какой-то момент на нем поднялось восстание, и капитанский мостик перешел в руки бывшего первого помощника Генри Эвери, ставшего позднее известным как Долговязый Бен и Архипират. Он же и переименовал его, в последствии проведя на фрегате всю свою пиратскую карьеру.
6. «Счастливая доставка»
Маленький, но очень крепкий пиратский корабль. /Фото: sail-friend.ru
Это судно с весьма забавным названием как для корсарского корабля - «Счастливая доставка» (Happy Delivery) — являлся фаворитом у английского пирата 18 века Джорджа Лаутера. Отличаясь сравнительно небольшими размерами, корабль, очевидно, был весьма крепким, ведь многие годы выдерживал излюбленную у Лаутера тактику нападения на вражеские судна - таран с с одновременным внезапным абордажем.
7. «Золотая лань»http://navote.ru/?p=23723
Корабль Френсиса Дрейка «Золотая лань», современная реплика. /Фото: wikipedia.org
Судно сэра Френсиса Дрейка, совершившего кругосветное путешествие в 1577-1580 годах, первоначально имело другое название - «Пеликан». Изменилось оно после выхода в Тихий океан, причем переименовал его Дрейк в честь своего доброжелателя - лорда-канцлера Кристофера Хаттона - на «Золотую лань» (Golden Hind), в честь животного, которое было изображено на гербе последнего.
8. «Восходящее солнце»
Корабль самого грозного пирата. /Фото: sail-friend.ru
«Восходящее солнце» (Rising Sun) — корабль, на котором пират Кристофер Муди заработал себе славу одного из самых грозных и безжалостных корсаров в истории. Этот головорез принципиально никогда никого не брал в плен, а все, кто встречался у него не пути, погибали. Поэтому и сам 35-пушечный фрегат с весьма безобидным названием наводил страх на врагов капитана Муди вплоть до момента его казни.
Интересный факт: Кристофер Муди также отличался от других пиратов весьма занимательным флагом - желтый на красном фоне с крылатыми песочными часами слева от черепа.
9. «Говорливый»
Очень большое пиратское судно. /Фото: pikabu.ru
Среди других пиратских кораблей, которые отличались скоростью и маневренностью, а поэтому небольшими размерами, большое 50-пушечное судно с водоизмещением в 450 тонн под названием «Говорливый» (Speaker) резко выделялось на их фоне. Первоначально корабль применялся для перевозки рабов, однако через какое-то время он был захвачен корсаром Джоном Боуэном, известным как великолепный тактик. Пират использовал его для нападения на мавританские суда.
10. «Возмездие»
Маленький да удаленький пиратский корабль. /Фото: pikabu.ru
«Возмездие» (Revenge) можно считать одним из самых небольших пиратских кораблей. Десятипушечный шлюп, принадлежал Стиду Боннету, вошедшему в историю под прозвищем «джентльмен пиратов». Боннет, перед тем как самому встать на ноги в пиратском ремесле, набирался опыта на службе у легендарного капитана Черная борода, а уже после на своем небольшом, но маневренном «Возмездии» провел немало успешных абордажей в том числе и крупных судов.
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