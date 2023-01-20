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Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Фотограф Чип Кларк получил возможность сделать серию снимков в Смитсоновском Национальном музее естественной истории (Smithsonian National Museum of Natural History) в Вашингтоне, который является одним из крупнейших музеев естественной истории в мире. Здесь представлены 126 миллионов ископаемых образцов, животных и растений, которые используются для образования и в различных научных исследованиях…

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

Удивительная коллекция Смитсоновского Национального музея естественной истории

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