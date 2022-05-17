5 запретов Древнего Рима, которые вызывают недоумение

Наказание за супружескую измену предусматривалось только для женщин. | Фото: milanopost.info.
Когда заходит речь о Древнем Риме, одни представляют себе античную культуру Вечного города, а другие вспоминают о неистовых оргиях и разврате его жителей. Если обратиться к законам римлян, то окажется, что и там, наряду с гуманистическими догмами, издавались такие правила, которые современному обывателю могут показаться, мягко говоря, странными.
1. Запрет на самоубийство
В Древнем Риме только сенат мог позволить человеку совершить самоубийство. | Фото: d262ilb51hltx0.cloudfront.net.
В Древнем Риме существовал запрет на самоубийство. Просто так лишить себя жизни человеку не разрешалось. Для этого он должен был подавать прошение в сенат и указать в нем причины, объясняющие его желание. Если они были убедительны, то просителю выдавалось разрешение на суицид и бутылочка с ядом.
2. Запрет на плач
На похоронах в Древнем Риме запрещали плакать. | Фото: fishki.net.
Похороны в Древнем Риме представляли собой весьма оживленное действие. Вынос тела покойника сопровождался песнями, плясками. Актеры разыгрывали смешные сценки из жизни умершего, а специально нанятые женщины изображали бурные стенания. Они рыдали, рвали на себе волосы и даже царапали лица в исступлении. В конце концов, эти женщины кому-то надоели, и плач на похоронах был официально запрещен для всех.
3. Запрет на супружескую измену для женщин
Наказание за супружескую измену предусматривалось только для женщин. | Фото: milanopost.info.
По части наказаний за супружеские измены, законодательство Рима наглядно отражало патриархальный уклад того общества. Если мужчина заставал свою супругу в кровати с другим, он должен был закрыть их на засов, а сам бежал за соседями для подтверждения факта измены. После этого обязательно следовал развод. Если любовнику не посчастливилось быть актером или вольноотпущенным, разгневанный супруг мог убить его, не боясь наказания. Так же происходило и с неофициальным кавалером дочери. Разгневанный отец также расправлялся с ним без свидетелей.
Любопытно, что связи мужей с заезжими актрисами, проститутками и любовницами римскими законами не наказывались никак.
4. Запрет на темный цвет волос для жриц любви
В Древнем Риме проститутки красили волосы в рыжий или светлый оттенок. | Фото: kulichki.com.
Жрицам любви в Древнем Риме запрещалось быть брюнетками или шатенками. Дело в том, что римляне, возвращаясь из походов, привозили с собой пленниц. Их участь была предрешена: они становились или рабынями, или проститутками. Учитывая то, что пленницы были, в основном, из европейских стран, многие из них имели рыжий или светло-русый цвет волос. В конце концов, был издан указ о том, что все жрицы любви должны были красить волосы в яркие оттенки, дабы их не перепутали с порядочными римлянками-брюнетками.
5. Запрет на роскошь
Сумптуарные законы официально запрещали роскошь. | Фото: fishki.net.
Пожалуй, каждый слышал хоть что-то об оргиях и непрекращающихся пирах римского императора Нерона. Но за несколько десятилетий до его правления в Риме существовал закон, который ограничивал излишнюю роскошь в быте. В 181 г. до н. э. даже был принят закон Гая Орхидия, который регламентировал допустимое количество гостей и суммы, которые можно тратить на угощения. Римлянам дозволялось принимать у себя не более трех человек в будние дни, и не более пяти – в базарные и праздники. Также в законах об ограничении излишней роскоши указывалось четкое количество утвари, которую можно было иметь дома. Римлян пытались также ограничить в тратах на еду.
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