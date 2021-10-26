Кулинарные секреты

Маленькие хитрости на кухне здорово экономят время и делают нас более опытными. Ведь кулинарное дело — это не просто строгое соблюдение рецепта при готовке. Это еще и творчество, проявление смекалки и постоянная практика. Именно так и становятся опытными кулинарами: с помощью мозгов и смекалки.







Некоторые сложные блюда легко заменяются простыми аналогами. Если, например, планируешь быстрый перекус, зачем «заморачиваться» с лишними действиями? Как раз о таких «кулинарных лайфхаках» мы бы хотели с тобой сегодня поговорить.



КУЛИНАРНОЕ ДЕЛО

Начнем. Хоть сейчас и не сезон, есть отличный способ быстро очистить молодой картофель. Берем глубокую кастрюлю, высыпаем в нее картофель и 4–5 столовых ложек соли крупного помола. Заливаем это холодной водой, где-то до половины. Теперь нужно накрыть кастрюлю крышкой и хорошенько потрясти на протяжении 3 минут. Всё, на дне останется соленая кожура, которую соль снимет по принципу абразива.Как все мы знаем, измельченные вареные яйца в салатах или супах не нуждаются в красивой нарезке. Но сама нарезка яиц как действие отнимает силы и время. Так зачем мучать себя? Просто воспользуйся толкушкой для пюре! Резкими движениями ты за секунды измельчишь целую кучу яиц, совсем не напрягаясь.Самый простой способ получить сочное куриное филе — отрезать лист бумаги для выпекания, смазать его маслом, солью, специями. Аккуратно, как в конверт, завернуть в него грудку. Поставить на сухую сковороду и готовить 5–7 минут. Все соки останутся в курице, а сковороду даже мыть не придется. Кстати, такой же трюк можно проделать и с кусками рыбы.Хранение любой свежей зелени. Моем зеленушку и пару раз встряхиваем. Помещаем ее в пол-литровую банку или же стакан, а сверху накрываем обычным полиэтиленовым пакетом. Если через некоторое время в банке появится много жидкости, ее нужно слить. Из-за лишней влаги растения могут начать гнить. Зелень остается свежей и ароматной до двух недель.Помой картофель и завяжи в одноразовый пакетик. Помести сверток в обычную микроволновку на время 7–10 минут. По прошествии этого времени у тебя на столе будет ароматная, вкусная картошка в мундире. Никакой лишней волокиты!Часто отварную печень кладут в начинку для пирожков. Но не все блендеры с ней справляются. Чтобы не портить дорогую технику, просто возьми и натри печенку на терке. Это несложно и всегда результативно. Экономия времени.Повторно замораживать мясо категорически нельзя! Даже для котлетного фарша. Белок в таком мясе уже пропал, на вкус оно будет отвратительным, да еще и есть огромный шанс наличия патогенных микроорганизмов. Если ты видишь, что в ресторане тебе подали стейк, напоминающий губку в разрезе, — требуй у официанта его убрать. Это именно такой случай.Если не любишь шкурку в сале и не знаешь куда ее деть, у нас есть неплохой совет. Сложи шкурки в пакет и храни в морозилке. А когда будешь варить холодец, кинь их в будущий бульон. В этих шкурках много желирующих веществ, которые помогут сделать твой холодец густым и зеркально гладким.Кстати, старое и пожелтевшее сало тоже пригодится. Его можно перекрутить на мясорубке и хранить в банке, в холодильнике. Теперь сало можно добавлять в готовящийся борщ. Оно придаст блюду наваристость, нежность и особенно насыщенный вкус. Прекрасная добавка, которую многие вообще выкидывают.В рисовой крупе часто заводятся вездесущие жучки. Чтобы такого не случилось, в упаковку с рисом нужно положить пару чистых металлических пробок от бутылок. Жучки больше не побеспокоят.Сахар и сельдерей улучшит вкус блюд из фарша. На один килограмм мяса хватит столовой ложки сахара. А сушеный сельдерей сделает котлеты, пельмени или беляши еще аппетитнее.А шкурка от банана здорово помогает мясу развариться. Просто брось помытую кожуру в кастрюлю, где ты варишь говядину, свинину или баранину. В результате мясо получится очень сочным и насыщенным.Вот такие нехитрые советы облегчат твою кулинарную деятельность. Кое-что ты можешь сделать быстрее, а кое-что намного вкуснее. Иногда наши хитрости можно совмещать. Короче говоря, действуй по обстановке.