В чём феномен фантаста Анджея Сапковского, и Как появился его культовый роман «Ведьмак»

Анджей Сапковский — всемирно известный польский писатель-фантаст

Писатель Анджей Сапковский.







Из-под пера Сапковского вышло 8 книг о Геральте из Ривии.

Провал первого фильма и успех Netflix

Режиссер Марек Бродский и Михал Жебровский в роли ведьмака.

В 2013 году Генри Кавилл воплотил на экране образ Супермена.

Генри Кавилл в роли ведьмака Геральта из Ривии.

Как «Ведьмак» покорил мир гейминга

Адриан Хмеляж и его первый прототип игры о ведьмаке.

Компания CD Projekt RED вдохнула игровую жизнь в детище Сапковского.

Обложки консольных версий игры.

Мотивы славянского фэнтези в «Саге о Ведьмаке» Анджея Сапковского

Удивительный мир «Ведьмака» Сапковского: в игре и сериале.

Мифические существа: в игре и на экране.

Геральт из Ривии и принцесса Цирилла.