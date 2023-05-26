5 важных правил, как организовать барбекю на балконе многоэтажки и не нарушить закон

Нельзя готовить блюда на мангале и газовом гриле, а вот электро или аэрогриль разрешены

1. Запрещено разжигать открытый огонь

С 01.01.2021 года в России действует закон, согласно которому жарить барбекю на открытом пламени на балконе нельзя / Фото: cpykami.ru

2. Нельзя готовить на газовом гриле

Согласно технике пожарной безопасности, в закрытых помещениях нельзя использовать газовые модели / Фото: msk-kamin.ru

3. Безопасный вариант - электрогриль

Проверяйте, чтобы у электрогриля имелись функции регулировки температуры и встроенная термозащита от перегрева / Фото: aventsgroup.ru

4. Еще один доступный вариант - аэрогриль

Аэрогриль выглядит как большая прозрачная кастрюля, которая готовит блюда с помощью потоков горячего воздуха / Фото: static.daru-dar.org

5. Обязательное соблюдение техники безопасности

Производители рекомендуют включать мощную технику непосредственно в розетку, а не через удлинитель / Фото: expocafeperu.com

Помните: делать из лоджии или балкона мангальную нельзя! / Фото: dekoriko.ru