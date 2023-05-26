5 важных правил, как организовать барбекю на балконе многоэтажки и не нарушить закон

Нельзя готовить блюда на мангале и газовом гриле, а вот электро или аэрогриль разрешены
В многоквартирном доме нужно соблюдать технику безопасности, поскольку квартиры быстро воспламеняются. Нельзя готовить блюда на мангале и газовом гриле, а вот электро или аэрогриль разрешены. Novate.ru подскажет, как же быть, если хочется организовать пикник прямо в лоджии или на балконе и при этом соблюсти технику безопасности.
1. Запрещено разжигать открытый огонь
С 01.01.2021 года в России действует закон, согласно которому жарить барбекю на открытом пламени на балконе нельзя / Фото: cpykami.ru
С 01.01.2021 года в России действует закон «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», согласно которому жарить барбекю на открытом пламени не выходя из дома нельзя из соображений безопасности. Постановление распространяется на балконы и лоджии в общежитиях, многоквартирных домах и гостиничных номерах. Более того, это плохая идея даже со стороны практичности. На поверхностях осядет трудно отмывающаяся копоть, жилое помещение пропитается дымом, а некоторые материалы поблизости с огнем могут оплавиться. Еще одно против - порча фасада дома из-за дыма и копоти, за что управляющая компания может потребовать возместить ущерб. Согласитесь, вряд ли шашлыки стоят таких жертв и расходов.
2. Нельзя готовить на газовом гриле
Согласно технике пожарной безопасности, в закрытых помещениях нельзя использовать газовые модели / Фото: msk-kamin.ru
Устройство с переносным мини-баллоном в постановлении не указывается, однако оно не менее опасно. Согласно технике пожарной безопасности в инструкции к грилю, в закрытых помещениях (а балкон - это все-таки не полностью открытое пространство) нельзя использовать газовые модели. Правило также распространяется на тесные места рядом с легко воспламеняющимися предметами или поверхностями и где нет жаропрочной подставки. Так что даже незастекленный балкон - не вариант. Лучше приберегите газовый гриль для двора или дачи.
3. Безопасный вариант - электрогриль
Проверяйте, чтобы у электрогриля имелись функции регулировки температуры и встроенная термозащита от перегрева / Фото: aventsgroup.ru
Выход есть - использовать устройства, которые можно подключать к сети. Например, электрический гриль. Для квартиры хорошим вариантом станет компактная переносная техника. Модели могут быть как напольными, так и настольными. Для стейков выбирайте устройства с мощностью от 2-2,5 кВт. Если собираетесь жарить овощи, тосты или сосиски, достаточно 1,7 кВт. Обязательно проверяйте, чтобы у электрогриля имелись функции регулировки температуры и встроенная термозащита от перегрева.
4. Еще один доступный вариант - аэрогриль
Аэрогриль выглядит как большая прозрачная кастрюля, которая готовит блюда с помощью потоков горячего воздуха / Фото: static.daru-dar.org
Бытовой прибор хоть и работает от сети, но не применяет ни открытое пламя, ни газ, так что в теории на нем можно готовить на балконе. Аэрогриль выглядит как большая прозрачная кастрюля, которая готовит блюда с помощью потоков горячего воздуха. Пища равномерно прогревается без зажаривания, что актуально для людей, придерживающихся правильного питания. Чтобы готовить мясо, выбирайте аэрогриль с мощностью от 1500 Вт и температурным диапазоном 200-250 градусов. А колбу лучше всего брать вместительную, объемом 12-17 литров.
5. Обязательное соблюдение техники безопасности
Производители рекомендуют включать мощную технику непосредственно в розетку, а не через удлинитель / Фото: expocafeperu.com
1. Не поленитесь и тщательно изучите инструкцию к бытовым приборам. Например, производители рекомендуют включать мощную технику непосредственно в розетку, а не через удлинитель. Если электричество не проведено на балкон или лоджию, лучше не использовать электро или аэрогрили.
2. Максимально расчистите пространство и установите технику на жаропрочную поверхность. Рядом с грилем не должно быть бумажных обоев, занавесок, штор, жалюзи и любых других изделий, которые могут загореться от контакта с техникой.
Помните: делать из лоджии или балкона мангальную нельзя! / Фото: dekoriko.ru
3. Во время приготовления надевайте жароупорные перчатки, чтобы не обжечься и без опасений трогать шампуры и горячую решетку.
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