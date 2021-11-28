Как случилось, что советская каска оказалась лучше, чем хваленый немецкий шлем

Ну, ты и фриц.
Сегодня стало невероятно «модно» сравнивать разные виды оружия противников Второй мировой: танки, самолеты, винтовки и даже целые корабли. А как на счет сравнения вещи куда более простой, но от того не менее важной в жизни каждого солдата? Речь о шлем-каске. Ответ на вопрос «Чья же каска лучше?» дала специальная комиссия Главного интендантского управления Красной армии в 1943 году.
Что на Родине?
А еще СШ-36 был ужасно похож на немецкую каску.
Первым массовым советским стальным шлемом стал СШ-36. Уже к концу 1936 года (почти сразу после принятия на вооружение) оказалось, что у этой каски огромное количество недостатков: хрупкая сталь и хрупкая пулестойкость в гибких местах были только верхушкой айсберга. К 1939 году каску доработали. Она получила название СШ-39 и была лишена принципиальных недостатков США-36. И тут свое слово сказала Финская война. Оказалось, что носить СШ-39 с теплым головным убором не представляется возможным, а имеющийся подшлемник не спасает бойца от обморожения при низких температурах.
Все изменил шлем СШ-40.
Сразу после этого начались работы по модернизации подтулейного устройства шлема. В итоге была создана каска СШ-40. Так, в РККА оказалось три вида шлемов. И хотя модели 36 и 39 сняли с производства, таковых в армии было пока большинство.
А что в Германии?
Каска 35-ой модели.
К моменту 1941 года у Нацисткой Германии был огромный набор разных шлем-касок как старых моделей М16, М17 и М18, так и более современных М35 и М40. Последние две модели были основным средством защиты солдат на начало 1941 года. Шлем 35-ой модели во многом напоминал старые немецкие каски времен Первой мировой войны. Отличался он более короткими полями и козырьком, сокращенной массой, иными вентиляционными втулками.
Солдаты в касках 40-ой модели.
С началом войны Германия начала удешевлять производство касок, так как потребовалось расширять производство всего воинского снаряжения. Итогом серии модификаций стал новый шлем М42. Эти каски были более технологичными, но имели упрощенный состав стали. Каска М42 стала постепенно вытеснять популярные до этого модели 35 и 40, хотя все три использовались солдатами вплоть до конца войны.
Война вносит коррективы
Каски были слишком дорогими.
Работы по удешевлению производства касок велись и в СССР. Свои коррективы в промышленное производство вносил дефицит легирующих добавок. Первоначально для касок использовали сталь марки И-1, однако она была слишком дорогой в производстве и в 1942 году ее заменили на И-2 с меньшим содержанием никеля. И хотя при штамповке каски из И-2 почти не отличались по пулестойкости от касок из И-1, процент брака конечного изделия существенно возрос. Спустя некоторое время было решено вернуться к использованию старой стали при создании защитных шлемов.
Так, что же лучше?
Пробития М42.
Испытания касок проводились уже упомянутой комиссией в два этапа. Сравнению подвергались советские каски СШ-40 сделанные из сталей И-1 и И-2, а также многочисленные трофейные немецкие шлемы. Испытать довелось все шесть моделей: M16, M17, M18, M35, M40 и M42. Оказалось, что модели немецких касок достаточно сильно отличаются. Исследованию подвергался не только состав стали. Самой «интересной» частью, был обстрел касок из огнестрельного оружия и подрыв осколочных зарядов на близком расстоянии.
Пробития СШ-40.
Каски обстреливали из винтовки Мосина с дистанций 700-1000 метров, из револьвера системы Нагана с дистанции 10 метров, из пистолета-пулемета Шпагина с дистанции 115 метров, подвергали их взрыву осколочных гранат и минометному обстрелу.
В итоге было установлено, что советская СШ-40 является более пулестойким средством защиты, чем немецкие каски. В среднем, пробитие немецких касок было в три раза выше, чем у отечественных образцов. Однако, экспертная комиссия рекомендовала ужесточить нормы отбора для проверки касок на брак при производстве, а также продолжить поиски новых марок стали для улучшения качеств шлема и упрощения производственного процесса.
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