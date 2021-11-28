Как случилось, что советская каска оказалась лучше, чем хваленый немецкий шлем

Ну, ты и фриц.

Что на Родине?

А еще СШ-36 был ужасно похож на немецкую каску.

Все изменил шлем СШ-40.

А что в Германии?

Каска 35-ой модели.

Солдаты в касках 40-ой модели.

Война вносит коррективы

Каски были слишком дорогими.

Так, что же лучше?

Пробития М42.

Пробития СШ-40.