Потомки половцев в наши дни

Половцы – один из самых загадочных степных народов, вошедший в русскую историю благодаря набегам на княжества и неоднократным попыткам правителей русских земель если не победить степняков, то хотя бы с ними договориться. Сами половцы были разбиты монголами и расселились по значительной части территории Европы и Азии.

Как выглядели сами половцы?

Венгерский король из половцев и «половецкие венгры»

Половцы в Болгарии

Половецкая кровь в казахах, башкирах, узбеках и татарах