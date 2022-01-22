Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее: кулинарная хитрость

Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Одним из самых питательных, а заодно и романтичных завтраков по праву считаются блинчики. Вариаций их – бесчисленное множество, но все объединяет одно: сжечь и испортить «самый романтичный завтрак» – проще простого. А чтобы этого не случилось, рекомендуем узнать маленький кулинарный секрет. Кстати, процесс приготовления он сократит как минимум в два раза.
Приготовить вкусные блинчики – не так уж просто. Но не переживайте: этот лайфхак позволит сделать целую гору ароматных блинов с первого раза. Да ещё и сэкономить время и ингредиенты в следующий сеанс «блинчикотерапии». Главный секрет – особое тесто, которое легко сделать и так же легко хранить в холодильнике.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Для начала, найдите пустую пластиковую бутылку с широким горлышком.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
А ещё вам понадобится воронка. Если в запасах нет такой, сделайте её подобие из листа бумаги.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Через воронку засыпьте в бутылку стакан муки.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Добавьте ложку разрыхлителя.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
И две столовые ложки сахара.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Маленькая щепотка соли тоже будет кстати.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Перемешайте содержимое бутылки и добавьте к нему одно яйцо.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
И, конечно же, стакан молока.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Взболтайте от души!
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
И отправляйте ваше только что приготовленное тесто на горячую сковороду с маслом.
Как приготовить блинчики в два раза быстрее и в два раза вкуснее
Блинчики получатся на славу! А, главное, если вы захотите сделать добавку или полакомиться блинами и в следующее утро, просто достаньте остатки теста в бутылке из холодильника. Пара минут – и завтрак готов.
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