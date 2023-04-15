Почему имя индейского вождя Джеронимо стало боевым кличем американского десанта

Индеец Джеронимо не знал пощады и избрал месть иноземцам целью всей своей жизни. Почему же вождь так озлобился на бледнолицых и чем заслужил ежедневное упоминание своего имени американскими десантниками?
Месть, месть и ещё раз месть
Настоящее имя индейца племени чирикауа, ставшего грозой бледнолицых, было Гоятлай. В переводе с его родного языка оно означало «Тот, кто зевает». Прозвище «Джеронимо», вошедшее в историю, ему дали торговцы-мексиканцы, произносившее его имя на свой манер. По другой версии, его стали так называть, поскольку мексиканцы во время нападений отрядов Гоятлая звали Святого Иеронима или Джерома на помощь. В любом случае именно под этим именем Гоятлай снискал славу бесстрашного воина и отличного тактика.
Джеронимо с самых малых лет обучали как воина. Таковы были традиции его племени чирикауа-апачей, живших на территории современной Аризоны. И когда на земли его народа хлынули толпы мексиканцев и американцев, он, не медля ни минуты, схватился за оружие. В сражениях Гоятлаю не было равных, он был очень силён и невероятно хитёр. Бледнолицые, к тому же, были поражены его внешним видом. Вот как описывал Джеронимо один из журналистов того времени:
Природа никогда ещё не совмещала настолько ужасающие черты на одном лице. У Джеронимо широкий мясистый нос, мощный подбородок и морщинистый лоб. Глаза его словно бы два куска обсидиана, подсвеченные чем-то изнутри. Самой его примечательной чертой являлся рот — прямой, тонкогубый, резкий, будто бы прорезь, без единого изгиба, могущего смягчить его.
Соответствовал внешности и характер военного вождя апачей. Джеронимо был жёстким командиром, не допускавшим никаких вольностей. К тому же, он являлся и духовным лидером. Лишь однажды в марте 1851 года он позволил себе дать слабину. Он с большинством мужчин своего племени отправился в город, чтобы продать некоторые товары. Вернувшись, Гоятлай и его индейцы обнаружили, что их лагерь разорён. Все оставшиеся в нём люди, в том числе мать, жена и пятеро детей Джеронимо, были убиты. Вне себя от горя — родных он любил невероятно — военный индейский вождь решил перебить всех мексиканцев, а вместе с ними — и американцев. Вскоре такая возможность у него появилась.
Джеронимо, сеющий ужас и смерть
Сразу после мартовских событий 1851 года главный вождь чирикауа-апачей Мангас Колорадас послал Джеронимо к вождю племени чоконенов Кочису. Тот согласился помочь и выделил Гоятлаю небольшой отряд своих воинов. Отряды Джеронимо нападали на бледнолицых, оказавшихся на территории индейцев. Индейский вождь стрелял без промаха, одинаково хорошо обращаясь и с луком, и с револьвером, и с ружьём. К тому же, он умел действовать скрытно и манипулировать людьми, чтобы добиться желаемого результата. Однако со временем численность отряда Джеронимо всё уменьшалась и уменьшалась. Несмотря на всю свою отвагу, небольшая горстка индейцев не могла противостоять многочисленной армии захватчиков.
Целых 30 лет Джеронимо оборонял земли своего племени от мексиканцев и американцев. Под конец в его отряде было лишь 38 человек, из которых больше половины составляли женщины и маленькие дети. Но даже с таким крошечным отрядом он умудрился разбивать целые армии. Под конец за Джеронимо гонялись целых пять тысяч американских солдат, а это была четверть действующей армии США в то время. К тому же, охотились за индейским вождём и мексиканцы. В конце концов Гоятлай устал от битв и убийств.
Целый год вместе со своим отрядом он прожил в резервации, но в конечном итоге бежал оттуда. Жизнь фактически в плену у бледнолицых была не по нраву свободолюбивому старому вождю. Он снова принялся грабить ранчо и с особой жестокостью убивать жён и детей фермеров, мстя таким образом за смерть своей первой жены и детей. Однако и это продлилось недолго.
В конечном итоге немногочисленное племя чирикауа-апачей под предводительством индейского вождя Джеронимо остались единственными, кто не признал власть США на западе. Но сопротивление индейцев в итоге было сломлено. В сентябре 1886 года Джеронимо, усталый и покорённый, сам пришёл к американскому генералу Нельсону Майлзу, чтобы сдаться ему в плен.
Спокойная жизнь Джеронимо
Военного вождя апачей Джеронимо и его небольшой отряд генерал Майлз отправил во Флориду, в форт Пикенс. Однако семья Гоятлая была направлена в другой город — форт Мэрион. Лишь спустя год семья воссоединилась в Алабаме. Но вместе они прожили всего несколько лет. В 1894 году Джеронимо отправили в Оклахому в форт Силл. К тому времени о подвигах вождя чирикауа не забыли, его имя было известно каждому. На этом, кстати, Джеронимо неплохо заработал.
Под конец жизни бывший индейский вождь часто появлялся на ярмарках и выставках. Там он торговал своими фотографиями и различными сувенирами. В то же время он страстно мечтал снова жить на своей родной земле, о чём неоднократно просил правительство. А в 1905 году Джеронимо довелось поучаствовать в параде по случаю инаугурации президента Рузвельта. Там он смог переговорить с новым главой США, но на свою просьбу вернуть его в Аризону, Гоятлай получил отказ. Это сильно подкосило его дух.
14 февраля 1909 год Джеронимо, которому было на тот момент 79 лет, в одиночку отправился на конную прогулку. Но сноровистый конь выкинул его из седла. Джеронимо в силу возраста не сумел сгруппироваться и ударился головой. Всю ночь он пролежал на холодной земле без сознания. Спустя три дня он скончался от пневмонии. Индейского вождя похоронили в форте Силл на кладбище, где покоились другие пленные индейцы из племён апачи. Но о Джеронимо не забыли.
Слава после смерти
Спустя 30 лет после гибели отважного вождя Джеронимо, в 1939 году, на экраны вышел фильм с одноимённым названием, повествующий о его подвигах. Он был поставлен по биографии индейского вождя, записанной с его слов С. М. Бареттом. А в 1962 вышел ещё один фильм о Джеронимо с Чаком Коннорсом в главной роли. Вспомнили о нём и в 1993 году, когда в кинопрокате появилось сразу два фильма «Джеронимо» и «Джеронимо: американская легенда». Они были очень популярны среди зрителей, особенно среди военных. А в 1940 году имя Джеронимо и вовсе стало боевым кличем американского десанта.
Забавно, что своим появлением традиция кричать «Джеронимо!» во время высадки американского десанта обязана спору между двумя боевыми товарищами. В 1940 году рядовой Эберхард зашёл вместе с приятелями в бар после просмотра фильма «Джеронимо». Там, изрядно выпив, Эберхард стал говорить, что массовые прыжки, бывшие в то время в новинку, ничуть не страшнее, чем одиночные. Однако друзья не поверили ему и стали подначивать. Мол, едва он выпрыгнет из самолёта, как тотчас забудет своё имя. В итоге рядовой поспорил, что крикнет «Джеронимо!» перед тем, как выпрыгнуть из самолёта. Своё обещание Эберхард выполнил. А вскоре «Джеронимо» стало боевым кличем солдат-десантников.
Есть и другие версии происхождения клича «Джеронимо». Согласно одной из них, американские десантники кричали имя Святого Иеронима, весьма похожее в произношении на Джеронимо. Ну, а после выхода фильмов про известного индейского вождя боевой клич прочно и надолго трансформировался в «Джеронимо!», схожее с русским кличем «Ура!» и японским «Банзай!».
В современной культуре тоже не забыли про вождя Джеронимо. Клич, образованный от его имени, упоминается во множестве компьютерных играх и кинофильмах. Так, «Джеронимо!» стало коронной фразой Одиннадцатого Доктора из британского сериала «Доктор Кто». И даже в мультфильме «Балто» полярные медведи прыгают в замерзшее озеро с криком «Джеронимо!». Как бы то ни было имя храброго индейского вождя, не побоявшегося вступить в войну с противником, во много раз превосходящим его численностью и вооружением, осталось в истории навсегда.
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