Как сделала отличный пол за копейки

Если вам срочно нужен новый пол, так как старый уже совсем никуда не годится, но тратиться сильно нет возможности, воспользуйтесь одним проверенным решением. Вы не только получите отличный результат, но ещё и существенно сэкономите семейный бюджет!







Сначала имеющиеся недостатки пола следует зашпатлевать. Когда шпатлёвка схватится, следует выровнять её наждачной бумагой.







А в местах стыка пола можно нанести шпатлёвку и серпянку.







Теперь можно приступать к основному этапу. Разведите клей ПВА пополам с водой. Промазывайте пол и самые дешёвые обои, а затем наклеивайте на пол, выгоняя пузыри воздуха. Обои подберите с рисунком, чтобы не было видно неровностей пола.







Если образовались пузыри воздуха, не спешите паниковать. Подождите сутки-двое и оцените результат. За это время большинство пузырей разглаживается само по себе. Если всё-таки где-то они остались, то нужно обои надрезать, выгнать пузырь и проклеить дополнительно разведённым ПВА.







А затем покрыть пол минимум на 3 слоя акриловым лаком, давая каждому просохнуть.







Результат просто отличный за совсем небольшие деньги — можно уложиться в бюджет 2000 руб.!







Подробнее о том, как сделать пол с помощью обоев, смотрите в видео ниже:



