Почему красный цвет стоил дороже золота и из-за него начинали войны

Красный: цвет жизни, смерти, войны, монархии и нового начала. Так много значений и так много смысла вложено всего в один единственный оттенок. Это был первый цвет, который люди начали использовать для рисования более 300 тысяч лет назад, он же стал настоящей коммерческой золотой жилой. Ради его добычи начинали войны и уничтожали целые виды живых существ. Красный цвет — начало истории изобразительного искусства.
Наскальная живопись и генетическая память
Человеческое зрение человека устроено так, что именно красный цвет привлекает больше всего внимание. Вероятно, поэтому такой цвет стал одним из трех выбранных для регулировки дорожного движения. Красный захватывает все внимание и заставляет концентрироваться. Однако историки и археологи считают, что отношения человека с красным цветом гораздо более интимны и глубоки, чем принято считать.
Большинство рисунков первобытных людей отображали их быт: орудия труда, сцены охоты, война с соседними племенами.
Известный писатель Йоган Гете говорил, что примечательна любовь к этому цвету среди диких народов. И тут он был как никогда прав: его примитивный характер оставляет в памяти незабываемый след.
Это цвет первобытной земли, ржавой и глинистой. Первый наскальные картины изобилуют красным цветом разнообразного происхождения. Нередко ритуальные рисунки наносили с помощью крови или сока растений и плодов.
Доисторический красный
Как бы примитивны ни были наши предки, о пигментах вроде охры они знали, да и глина оставляла на стенах красноватый след. Например, в известной пещере Бломбос в Южной Африке была найдена специально окрашенная скала, самая старая среди известных. Ей более 75 тысяч лет. И разрисована она как раз охрой. Но это не самый старый красный цвет в истории человечества.
В пещере Бломбос был найден самый древний рисунок, сделанный рукой человека.
В пещерах Кабве Замбии в Центральной Африке была обнаружена различная посуда со следами, похожими на пигменты, созданная 500 и даже 300 тысяч лет назад. А ведь это было еще до появления хомо сапиенс. Удивительно, но не имея еще развитого языка, люди той эпохи изображали на стенах орудия труда и какие-то важные аспекты своей жизни.
Пигмент вместо валюты
С развитием общества, у людей появились новые потребности. Теперь дело было не только в выживании, но и в комфорте и красоте. Красный пигмент продолжал сохранять свое привилегированное положение. Более того, иногда именно красители использовали в качестве валюты для уплаты налогов «натурпродуктом».
У красного существует множество оттенков.
Добиться насыщенного красного цвета до промышленной революции и развития химии было очень сложно. Поэтому цены на пигмент были заоблачными. Нередко художники древности даже шли на воровство и подкуп, лишь бы достать качественные краски.
Все кисточки во время работы тщательно выполаскивались, а окрашенная вода пряталась - даже если не получится из нее в последствии «выпарить» более насыщенный цвет, то для халтурной работы за более скромную плату и такого качества краски будет достаточно. А еще в этой воде можно было полоскать ткань. Хотя императорский пурпур таким образом не получить, но бледный оттенок красного все равно добавлял одежде статусности и презентабельности.
Киноварь: благословение, магия или смертельный яд
Киноварь была одной из древнейших красок, которые практически повсеместно использовали во всем мире. На востоке ей приписывали божественное происхождение и верили, что в киновари обитал дух, который мог выполнять желания, связанные со здоровьем. Персы и вовсе считали, что это следы огненной крови дракона. Крупицы киновари добавляли в лечебные настои, а жрецы использовали ее для написания защитных знаков.
киноварь была достаточно мягким минералом, чтобы перетираться в порошок. За это ее и любили ювелиры: делать из нее украшения и даже резную посуду было очень просто.
Больше всего киноварь ценили за ярчайший чистый оттенок красного, невероятно стойкий при том. Краска из киновари была популярна среди художников, ткачей и даже косметологов. Чего не знали люди прошлого так это то, что киноварь — это, по сути, ртуть. А следовательно ее использование смертельно опасно для человека.
Кармин, кошениль и бизнес по-испански
Кармин обладал практически теми же качествами, что и киноварь (стойкость, яркость и простота использования), но был совершенно безопасен. Даже в современном мире кармин иногда используют как пищевой краситель.
Кошениль, из которого производят кармин, легко выращивается на кактусовых фермах в Центральной Америке и некоторых странах Европы.
Еще во времена Римской империи были регионы, которые платили налоги кармином, пигментом природного происхождения. Половина налогов, которые они отправляли в Рим, были оплачены насекомыми, из тела самок которого и извлекали драгоценный пигмент.
Монтесума тоже понимал ценность кармина, поэтому часть дани так же собирал в кармине и окрашенных одеялах. После прихода конкистадоров, славная традиция продолжилась, но дань теперь собирали уже испанцы. Для многих инвесторов именно добыча красного пигмента была беспроигрышным способом заработка.
Считается, что такой цвет для формы - это не пижонство, а попытка сэкономить: на красном не видно кровь.
Текстильное производство признало достоинства кармина. Например, форма британской армии была окрашена в кармин. Любопытно, что на протяжении десятилетий и благодаря своей трансокеанской монополии Испанская империя набивала до отказа казну, окрашивая кармином мундиры своего главного врага и конкурента.
А вот с косметикой не задалось: стоило только аристократам узнать, что им полагается подкрашивать лица перетертыми жуками, как фабрики макияжа закрылись раз и навсегда.
Война за охру
Большинство людей привычки считать, что охра дает желтовато-оранжевый оттенок. Однако это не совсем так. Существует красная охра, из-за добычи которой даже началась война.
Предположительно, именно охра была самой древней краской в истории человечества.
Залежи охры били обнаружены в Австралии. Правда, туземцы знали о них давно и активно продавали ее всем заинтересованным. И все было хорошо, пока белые колонисты не поняли, какой огромный источник богатства находится «невостребованный» у них практически под самым носом.
Стоило только колонистам начать разрабатывать охряные рудники, как возмутились туземцы, они-то считали, что это все принадлежит им. За право добывать охру началась война, в ходе которой местное население было практически полностью уничтожено
Психология красного цвета
Большинство психологов считают, что красный цвет взывает к инстинктам человека. Он символизирует половое влечение, агрессию, злость, страсть и волю к победе. Возможно, именно поэтому на Востоке этот цвет символизировал благосостояние и императорскую семья, за и Западные государства нередко использовали красный в декорациях дворцов или нарядах правителей.
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