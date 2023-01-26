Почему красный цвет стоил дороже золота и из-за него начинали войны

Наскальная живопись и генетическая память

Большинство рисунков первобытных людей отображали их быт: орудия труда, сцены охоты, война с соседними племенами.

Доисторический красный

В пещере Бломбос был найден самый древний рисунок, сделанный рукой человека.

Пигмент вместо валюты

У красного существует множество оттенков.

Киноварь: благословение, магия или смертельный яд

киноварь была достаточно мягким минералом, чтобы перетираться в порошок. За это ее и любили ювелиры: делать из нее украшения и даже резную посуду было очень просто.

Кармин, кошениль и бизнес по-испански

Кошениль, из которого производят кармин, легко выращивается на кактусовых фермах в Центральной Америке и некоторых странах Европы.

Считается, что такой цвет для формы - это не пижонство, а попытка сэкономить: на красном не видно кровь.

Война за охру

Предположительно, именно охра была самой древней краской в истории человечества.

Психология красного цвета