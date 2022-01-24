От кровопускания до распития мочи: суровая и беспощадная медицина прошлого

Суровая и беспощадная средневековая медицина.

1. Кровопускание

В человеке должен был быть баланс.

2. Зодиакальная медицина

Астрология в медицине.

3. Средневековое облысение

Уже тогда были шарлатаны.

4. Человек-рана

Ранения лечить умели неплохо.

5. «Чума на оба ваши дома»

О чуме было собрано много знаний.

6. Нужно по-маленькому

Моча, как основа медицины.

7. А что там внутри

Долгое время этого никто не делал.