Самые известные женщины-пираты в истории

При упоминании морских разбойников обычно в голове всплывают образы бородатых мужиков в треуголке с бутылкой рома в одной руке и саблей в другой. Однако слава лихих мореплавателей и жажда легкой наживы будоражила также умы слабой половины человечества. Не пугала их ни дизентерия, ни цинга, ни то что на корабле разило так, что слезились глаза. Среди самых отважных пиратов всех времен и народов мы наши 10 женщин, которые мирной жизни предпочли это опасное ремесло.



Жанна Де Клиссон

Грейс О’Мэлли

Леди Элизабет Киллигрю

Саида Аль-Хурра

Жакотта Делайе

Энн Дье-ле-Ве

Баронесса Кристина Анна Скитт

Рейчел Уолл

Энн Бонни

Сэди Коза