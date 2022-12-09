Самые известные женщины-пираты в истории

При упоминании морских разбойников обычно в голове всплывают образы бородатых мужиков в треуголке с бутылкой рома в одной руке и саблей в другой. Однако слава лихих мореплавателей и жажда легкой наживы будоражила также умы слабой половины человечества. Не пугала их ни дизентерия, ни цинга, ни то что на корабле разило так, что слезились глаза. Среди самых отважных пиратов всех времен и народов мы наши 10 женщин, которые мирной жизни предпочли это опасное ремесло.
Жанна Де Клиссон
XIV век
После того как мужа Жанны де Клиссон дворянина Оливье III обвинили в государственной измене и казнили, она решила отомстить за него. Пятерых детей она отдала на воспитание своей семье, а сама наняла команду пиратов и купила три корабля, на которые по ее приказу были установлены алые паруса. На протяжении 13 лет она держала в страхе экипажи всех кораблей, проплывающих через Ла-Манш. Всех аристократов, встречающихся на ее пути, ждала одна участь — быть обезглавленными топором. Остальных членов команды отправляли на корм рыбам. Решив покончить с пиратством, Жанна де Клиссон перебралась в Англию. Во Францию она вернулась лишь перед самой смертью, чтобы быть рядом со своими детьми.
Грейс О’Мэлли
XVI век
В ряды пиратов Грейс О’Мэлли, известная как Грануаль, вступила выйдя замуж. После свадьбы с О’Флаэрти, Домналлом Воинственным, Грейс возглавила флот своего мужа. Когда он был убит, Грейс продолжила свою пиратскую деятельность на острове Клэр. Со временем она захватила все побережье Мейо. В 1588 году Грейс О’Мэлли участвовала в разгроме испанской Непобедимой армады. Спустя 10 лет земли Грануаль были разорены ирландскими повстанцами за то, что Грейс помогала англичанам, и Грануаль вновь вернулась на остров Клэр. По одной из версий умерла она в бою во время абордажа вражеского судна, по другой — своей смертью в Рокфлите.
Леди Элизабет Киллигрю
XVI век
Решив податься в пираты, уважаемые подданные двора королевы Елизаветы I Элизабет Киллигрю и ее муж Джон Киллигрю сколотили из местных жителей в Корнуолле пиратскую банду. Вместе с ними они нападали на корабли, проходящие вдоль южного побережья Англии. Набегами руководила Элизабет, но не с палубы корабля, а с суши. Награбленное она прятала в саду замка. Когда промысел семьи Киллигрю был раскрыт, большинство мужчин были казнены. Элизабет помиловали.
Саида Аль-Хурра
XVI век
После взятия Гранады Изабеллой I Кастильской и Фердинандом II Арагонским семья Бану Рашиды вместе с дочерью Саидой была вынуждена искать себе новое пристанище. В 16 лет девушку выдали замуж, а после смерти мужа она стала правительницей Тетуана. Вторым мужем Саиды был король Марокко. Желая возмездия за бегство из Гранады, она разделила с Барбароссой Средиземное море и стала пираткой. Саида правила Тетуаном больше 30 лет, пока ее не сверг с престола зять. Согласно историческим данным, умерла Саида Аль-Хурра в нищете.
Жакотта Делайе
XVII век
Когда у Жакотты убили отца, уроженка Гаити не придумала ничего лучше, чем податься в пираты, чтобы прокормить себя и страдающего слабоумием младшего брата. Пытаясь спастись от преследований властей, она инсценировала собственную смерть и жила в течение нескольких лет под мужским именем. После возвращения в пиратский строй девушка получила прозвище Рыжеволосая, вернувшаяся с того света. Вместе с бандой пиратов в 1656 году она захватила небольшой остров в Карибском море. Спустя несколько лет пиратка погибла в перестрелке, защищая этот маленький клочок земли, окруженный морем.
Энн Дье-ле-Ве
XVII век
Предположительно, ее как преступницу депортировали на Тортугу. В 1684 году она вышла там замуж и родила ребенка, но спустя 6 лет счастливого брака ее муж был убит в драке. Через год Энн Дье-ле-Ве снова вышла замуж и на свет появился второй ребенок. Однако вскоре и второй муж Энн Дье-ле-Ве погиб. По иронии судьбы ее третьим мужем стал убийца ее второго мужа: Энн Дье-ле-Ве вызвала его на дуэль, чтобы отомстить за смерть возлюбленного, но восхищенный смелостью пират отказался стрелять, предложив вместо этого руку и сердце. После свадьбы она стала бороздить морские просторы вместе с мужем Лоуренсом де Граафом, и наряду с другими членами команды, участвовала в атаках и занималась разбоем. По некоторым версиям, сойдя на сушу супруги обосновались в Луизиане или Миссисипи.
Баронесса Кристина Анна Скитт
XVII век
Еще одну пиратскую банду организовала семья баронов. Баронесса Кристина вместе с мужем бароном Густавом Дрейком и братом бароном Густавом Скиттом в 17 веке грабили суда Балтийского моря. После одного из таких нападений на голландских купцов власти Голландии решили наконец покончить с пиратами. Густав Скитт был пойман и убит, Кристина вместе с мужем вернулись в Швецию, где были помилованы ввиду их титулов.
Рейчел Уолл
XVIII век
Рейчел вписала свое имя в историю как первая американская пиратка. Вместе с мужем Джорджом Уоллом они собрали пиратов и реквизировали судно. Пираты дожидались шторма, во время которого инсценировали, что судно терпит бедствие. Когда мимо проходил корабль, Рейчел выходила на палубу и звала на помощь. Откликнувшихся на зов моряков убивали, забирали все ценности, а корабль топили. Попалась Рейчел на краже на суше. На суде она потребовала, чтобы ее судили как пирата, а не обычного воришку. Ее признали виновной и в 1789 году повесили.
Энн Бонни
XVIII век
В начале 18 века Энн Бонни, ее любовник — пират Джек Ракхем, и Мэри Рид были самыми грозными пиратами в водах Карибского бассейна. В 1720 году троицу взяли в плен англичане. Всем был вынесен смертный приговор. Джека казнили сразу же, Мэри умерла в тюрьме от лихорадки, казнь Бонни отложили, приняв во внимание тот факт, что она беременна. Однако доподлинно так и неизвестно, был приговор приведен в действие. По некоторым данным, состоятельный отец Бонни помог ей выйти из тюрьмы и бежать.
Сэди Коза
XIX век
В 19 веке Сэди Фаррелл была «портовой королевой» Нью-Йорка. Решив заняться преступной деятельностью, Сэди выискивала себе на улицах жертв, ударяла их своей же головой и забирала кошелек. За такую технику ограблений Сэди и получила прозвище Коза. Со временем с суши она перебралась в воды Гудзона, где вместе с бандой наемников нападала на корабли богатых мореплавателей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии