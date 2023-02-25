10 удивительных фактов, которых мы не знали о принцессе Диане

Так какой же она была, Леди Ди? Мы делимся со своими читателями самыми интересными фактами о принцессе Диане Уэльской.
Businessinsider.com
Поначалу с принцем Чарльзом встречалась её сестра
До Дианы у принца Чарльза был короткий роман с её сестрой, Сарой Спенсер. Однако слишком болтливая девушка выдавала информацию о королевской семье репортёрам; Чарльз почувствовал себя обманутым и преданным и порвал с ней. К счастью, он вовремя заметил сестру Сары!
Диана плохо училась в школе
До 9 лет она была на домашнем обучении, с 9 до 12 лет училась в закрытом пансионе, с 12 до 16 — в школе для девочек, причём считалась там посредственной ученицей, хотя частично её плохие отметки покрывались спортивными и балетными достижениями. Как видите, это не помешало ей стать тем, кто она есть!
Она хотела стать балериной
Мечтой всей жизни Дианы было стать профессиональной балериной. Тем не менее, для балерины она была слишком высокой — 178 см — и по иным физическим параметрам также не годилась в балет. Уже в качестве члена королевской семьи она поддерживала балетное искусство, привлекая к этому благотворителей, посещая балетные школы и спектакли.
Она заказала обручальное кольцо по каталогу
Это одно из самых узнаваемых колец в мире, и существует множество его реплик. Однако Диана не делала индивидуального заказа на кольцо — она просто выбрала его по каталогу знаменитого ювелирного дома Garrad, изготовившего множество драгоценностей для королевской семьи. В этом кольце 14 бриллиантов окружают 12-каратный сапфир. Злые языки утверждают, что Диана выбрала его, потому что оно было самым большим.
У свадебного платья Дианы был самый длинный шлейф в истории королевской семьи
Её платье считается платьем века — и легко понять, почему: всё оно покрыто кружевами и вышивкой, и на него нашито 10000 жемчужин! Шлейф платья, длина которого составляет 7,6 м — самый длинный в королевской истории. Принцессе даже пришлось брать специальные уроки по хождению с ним. Платье шили 5 месяцев, и за это время оно успело стать самым охраняемым платьем в истории.
Диана не воспитывала своих детей в традиционной королевской манере
Принцы Уильям и Гарри — харизматичные и вежливые молодые люди; во многом они обязаны этим воспитанию матери, которое, впрочем, не было традиционным. Диана старалась, чтобы её мальчики росли «нормальными», и, как обычные дети, они посещали Диснейленд и Макдоналдс, но не только: мама брала их в убежища для бездомных, клиники для ВИЧ-инфицированных и другие подобные места для того, чтобы они как можно раньше научились сочувствию и состраданию.
Она выставила на аукцион 79 своих платьев
Это была идея принца Уильяма, и Диана не смогла ей противиться: он предложил ей продать свои платья, а вырученные деньги пожертвовать в благотворительных целях. Диана так и сделала, продав 79 своих платьев, которые она носила с 1981 по 1996 гг., на нью-йоркском аукционе и пожертвовав вырученные 5,76 миллионов долларов на борьбу с раком груди и ВИЧ.
Она похоронена на острове
Смерть Дианы была одним из самых шокирующих и трагических событий в королевской семье в 20 веке. Похоронная церемония для народа была проведена, как положено, в Вестминстерском аббатстве, Она должна была быть похоронена с королевской семьёй, но в последний момент её брат Эрл решил, что она должна лежать в земле Олторп-парка, родового поместья семейства Спенсер.
Диана изменила слова своей свадебной клятвы
Перед свадебной церемонией Диана решила, что она не будет произносить ту часть свадебной клятвы, где говорится о «повиновении мужу», и вычеркнула из своей клятвы эти слова. Вместо них она пообещала «любить, поддерживать, почитать и беречь» его. Спустя много лет этот же трюк повторила Кейт Миддлтон.
У Дианы были депрессия и булимия
Диана боролась с множеством личных проблем, и с её замужеством они только усугубились. Она вспоминала, как сразу после замужества Чарльз положил ей руку на талию и сказал: «О, да мы немного пухленькие?», и с тех пор мысли о полноте не отпускали её. Также она искала утешения в еде из-за всей напряжённости придворной жизни и изнутри, и снаружи.
В 1990 году стало известно, что у принцессы булимия — она признала, что последняя являлась симптомом депрессии и пустоты, которую Диана постоянно ощущала. Несмотря на все личные проблемы, Диана была способна помогать людям — и именно поэтому навсегда осталась всеми любимой Принцессой, Леди Ди.
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