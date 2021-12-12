Байки из склепа

Знаете что мне понравилось больше всего в Буэнос-Айресе? Никогда не догадаетесь! Кладбище. Красивейшее место со своей уникальной историей. Но очень мрачное. Разбитые гробы, покрытые паутиной склепы, ржавые двери, скульптуры, явно оживающие после полуночи. Реколета — готовые декорации для какого-то голливудского ужастика. Серьезно, там можно снимать не прибегая к спецэффектам.



Хотя при свете дня там царит жизнь — по кладбищу водят экскурсии, одинокие туристы вчитываются в таблички с именами. Делают селфи. И вокруг кладбища жилые дома, торговый центр, гостиница. Все живое, яркое. Но тут — царит мрак…







В начале XVIII века на окраинах тогдашнего Буэнос-Айреса поселились аскеты-францисканцы. Они основали монастырь, в 1732 году построили церковь Эль-Пилар и кладбище Реколета при ней. Местность получила название Реколета (от испанского Recoleta — аскетичный).



В 1822 году монашеский орден был распущен и 17 ноября этого же года монастырские земли были превращены в первое публичное кладбище в Буэнос-Айресе. Основателями кладбища считаются тогдашний губернатор Мартин Родригес и министр его правительства Бернардино Ривадавия.



В 1870-х года из-за эпидемии жёлтой лихорадки многие зажиточные жители Буэнос-Айреса переселились из районов Сан-Тельмо и Монсеррат в северную часть города, Реколету.

Так как район Реколета стал престижным, его кладбище также стало последним пристанищем для многих жителей города из высшего светаПрогулка по кладбищу отнимет полдня. А может и день. Практически 6 гектаров склепов, и все — произведения исскуства. Без преувеличения, многим мраморным изваяниям позавидовали бы многие музеи и частные коллекции.Большая часть склепов — в собственности семей. В них хоронили несколько поколений, и гробы в них лежат просто штабелями. Странное зрелище, непривычное для нас . Реколета — это практически жилой квартал. Только для неживых…Нам еще повезло с погодой — капал мелкий дождик, придавая правильный настрой. Тяжелые облака царапали верхушки склепов…На кладбище много котов, читал , что их разводят специально и у них даже есть кошачий смотритель.За ржавыми решетками виднеются облезлые гробы. Большинство склепов стоят запущенные, забытые много лет назад…А часть склепов выглядят просто как мини-мавзолей какого-нибудь диктатора. Вы только представьте себе ,сколько может стоить место на кладбище Реколета ? Это наверное самый престижный «спальный» район в Аргентине)Декор совершенно разный — от мраморных скульптур, до кованых элементов и мозаичных стекол.Большинство склепов двухэтажные, с подвальным помещением. Так сказать увеличение жилплощади.Вот эти бюсты мне напомнили сцен из какого-то фильма ужасов. Не могу вспомнить какого… Но это реально крутая натура для съемок хороров!Все в паутине, которая смотрится удивительно органично в этом месте.И тут. Видел фото, где они стоят открытыми, и виднеются останки жильцов склепа. Но мы так и не нашли их на кладбище. Может порядок навели, попрятали.А это фото прямо с «улицы». Такое проветривание…Реколета — это последнее пристанище всех видных деятелей Аргентины. Начиная от президентов и генералов, заканчивая певицами и учеными. К примеру эта усыпальница генерала Хуана Лавалле, именем которого названа известная пешеходная улица в центре города. Мы кстати как-то жили на ней . Не напоминает надгробные памятники цыганских баронов у нас на родине? Или криминальных авторитетов…Здесь же лежат знаменитая Эва Перон, и Франсиско Морено — для меня личность более весомая чем Эва. Франсиско — исследователь Аргентины, основатель движения бойскаутов . правда его уже давно депортировали из Реколеты на берег озера.Это склеп видных вояк. У него несут вечную стражу два часовых. Не трудно представить ,как эти скульптуры ночью оживают…Место вроде должно быть наполнено грустью и тоской, но этого не ощущается. Может потому, что большинство из жителей Реколеты лежат уже давно, и от них остались только странички на Википедии и названия улиц в БуэносАйресе.А этот колумбарий для тех , кто не имеет собственного семейного склепа, но тоже хочет костьми лечь на Реколете.Самое престижное кладбище Аргентины. Самое мрачное и мистическое место в Буэнос-Айресе. И одно из самых красивых…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)