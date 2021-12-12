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Байки из склепа

Знаете что мне понравилось больше всего в Буэнос-Айресе? Никогда не догадаетесь! Кладбище. Красивейшее место со своей уникальной историей. Но очень мрачное. Разбитые гробы, покрытые паутиной склепы, ржавые двери, скульптуры, явно оживающие после полуночи. Реколета — готовые декорации для какого-то голливудского ужастика. Серьезно, там можно снимать не прибегая к спецэффектам.

Хотя при свете дня там царит жизнь — по кладбищу водят экскурсии, одинокие туристы вчитываются в таблички с именами. Делают селфи. И вокруг кладбища жилые дома, торговый центр, гостиница. Все живое, яркое. Но тут — царит мрак…

Байки из склепа

В начале XVIII века на окраинах тогдашнего Буэнос-Айреса поселились аскеты-францисканцы. Они основали монастырь, в 1732 году построили церковь Эль-Пилар и кладбище Реколета при ней. Местность получила название Реколета (от испанского Recoleta — аскетичный).

В 1822 году монашеский орден был распущен и 17 ноября этого же года монастырские земли были превращены в первое публичное кладбище в Буэнос-Айресе. Основателями кладбища считаются тогдашний губернатор Мартин Родригес и министр его правительства Бернардино Ривадавия.

В 1870-х года из-за эпидемии жёлтой лихорадки многие зажиточные жители Буэнос-Айреса переселились из районов Сан-Тельмо и Монсеррат в северную часть города, Реколету.

Так как район Реколета стал престижным, его кладбище также стало последним пристанищем для многих жителей города из высшего света

Байки из склепа

Прогулка по кладбищу отнимет полдня. А может и день. Практически 6 гектаров склепов, и все — произведения исскуства. Без преувеличения, многим мраморным изваяниям позавидовали бы многие музеи и частные коллекции.

Байки из склепа

Большая часть склепов — в собственности семей. В них хоронили несколько поколений, и гробы в них лежат просто штабелями. Странное зрелище, непривычное для нас.

Байки из склепа

Реколета — это практически жилой квартал. Только для неживых…Нам еще повезло с погодой — капал мелкий дождик, придавая правильный настрой. Тяжелые облака царапали верхушки склепов…

Байки из склепа

На кладбище много котов, читал, что их разводят специально и у них даже есть кошачий смотритель.

Байки из склепа

За ржавыми решетками виднеются облезлые гробы. Большинство склепов стоят запущенные, забытые много лет назад…

Байки из склепа

А часть склепов выглядят просто как мини-мавзолей какого-нибудь диктатора. Вы только представьте себе ,сколько может стоить место на кладбище Реколета? Это наверное самый престижный «спальный» район в Аргентине)

Байки из склепа

Декор совершенно разный — от мраморных скульптур, до кованых элементов и мозаичных стекол.

Байки из склепа

Большинство склепов двухэтажные, с подвальным помещением. Так сказать увеличение жилплощади.

Байки из склепа

Вот эти бюсты мне напомнили сцен из какого-то фильма ужасов. Не могу вспомнить какого… Но это реально крутая натура для съемок хороров!

Байки из склепа

Все в паутине, которая смотрится удивительно органично в этом месте.

Байки из склепа

Снова гробы.

Байки из склепа

И тут. Видел фото, где они стоят открытыми, и виднеются останки жильцов склепа. Но мы так и не нашли их на кладбище. Может порядок навели, попрятали.

Байки из склепа

А это фото прямо с «улицы». Такое проветривание…

Байки из склепа

Реколета — это последнее пристанище всех видных деятелей Аргентины. Начиная от президентов и генералов, заканчивая певицами и учеными. К примеру эта усыпальница генерала Хуана Лавалле, именем которого названа известная пешеходная улица в центре города. Мы кстати как-то жили на ней.

Байки из склепа

Не напоминает надгробные памятники цыганских баронов у нас на родине? Или криминальных авторитетов…

Байки из склепа

Здесь же лежат знаменитая Эва Перон, и Франсиско Морено — для меня личность более весомая чем Эва. Франсиско — исследователь Аргентины, основатель движения бойскаутов. правда его уже давно депортировали из Реколеты на берег озера.

Байки из склепа

Это склеп видных вояк. У него несут вечную стражу два часовых. Не трудно представить ,как эти скульптуры ночью оживают…

Байки из склепа

Место вроде должно быть наполнено грустью и тоской, но этого не ощущается. Может потому, что большинство из жителей Реколеты лежат уже давно, и от них остались только странички на Википедии и названия улиц в БуэносАйресе.

Байки из склепа

А этот колумбарий для тех, кто не имеет собственного семейного склепа, но тоже хочет костьми лечь на Реколете.

Байки из склепа

Самое престижное кладбище Аргентины. Самое мрачное и мистическое место в Буэнос-Айресе. И одно из самых красивых…

Байки из склепа

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