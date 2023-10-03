Очистите стёкла и зеркала до блеска без химии! Бонусом это натуральное средство также прекрасно удаляет налёт на сантехнике.
Что понадобится:
пульверизатор;
яблочный уксус;
вода;
жидкое средство для мытья посуды;
тряпки из микрофибры.
В бутылку с пульверизатором налейте яблочный уксус. Разбавьте ровно напополам с водой.
Сюда же добавьте буквально 1 каплю любого жидкого средства для мытья посуды. Закройте и взболтайте.
Распылите средство на стёкла и зеркала, протрите тряпкой из микрофибры. Можно дополнительно натереть стёкла салфетками до блеска.
Также это простое средство можно использовать, чтобы очистить смеситель от известкового налёта!
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Натуральное средство для очистки окон
Очистите стёкла и зеркала до блеска без химии! Бонусом это натуральное средство также прекрасно удаляет налёт на сантехнике.
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