Натуральное средство для очистки окон

Очистите стёкла и зеркала до блеска без химии! Бонусом это натуральное средство также прекрасно удаляет налёт на сантехнике.







Что понадобится:



пульверизатор;



яблочный уксус;



вода;



жидкое средство для мытья посуды;



тряпки из микрофибры.



В бутылку с пульверизатором налейте яблочный уксус. Разбавьте ровно напополам с водой.









Сюда же добавьте буквально 1 каплю любого жидкого средства для мытья посуды. Закройте и взболтайте.







Распылите средство на стёкла и зеркала, протрите тряпкой из микрофибры. Можно дополнительно натереть стёкла салфетками до блеска.







Также это простое средство можно использовать, чтобы очистить смеситель от известкового налёта!

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