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Натуральное средство для очистки окон

Очистите стёкла и зеркала до блеска без химии! Бонусом это натуральное средство также прекрасно удаляет налёт на сантехнике.

Натуральное средство для очистки окон

Что понадобится:

пульверизатор;

яблочный уксус;

вода;

жидкое средство для мытья посуды;

тряпки из микрофибры.

В бутылку с пульверизатором налейте яблочный уксус. Разбавьте ровно напополам с водой.


Натуральное средство для очистки окон

Сюда же добавьте буквально 1 каплю любого жидкого средства для мытья посуды. Закройте и взболтайте.

Натуральное средство для очистки окон

Распылите средство на стёкла и зеркала, протрите тряпкой из микрофибры. Можно дополнительно натереть стёкла салфетками до блеска.

Натуральное средство для очистки окон

Также это простое средство можно использовать, чтобы очистить смеситель от известкового налёта!
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