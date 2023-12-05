Техника Тамэсигири: почему самураи испытывали остроту меча на трупах людей

Самураи с большим трепетом относились к своим клинкам. Проверке боевых качеств катан уделялось большое внимание и постепенно этот процесс перерос в настоящее искусство. В мирное время подобные испытания проводились самыми изощренными способами — рубили бамбук, солому и даже тела умерших людей.
Как правило, катана у самурая была одна и на всю жизнь. По завещанию японского воителя Токугавы Иэсяу 1615 года, каждый, кто имел право носить длинный меч, мог расстаться с ним только после смерти. Даже отточенная веками технология изготовления самурайских катан не уберегала мастера от возможной ошибки, которая могла оказаться роковой при встрече с реальным врагом. Именно поэтому при покупке нового меча хозяин вначале убеждался в его боевых качествах и надежности.
Настоящие японские самураи. | Фото: Live Journal.
Эти обстоятельства подтолкнули к изобретению особой техники тестирования мечей, которая получила название Тамэсигири. Как правило, испытывались две основные характеристики катаны — острота и прочность. Из-за того, что этот процесс требовал высокого мастерства, а также присутствовал риск повреждения оружия, тестирование проводилось специально обученными людьми — ситоку.
Японские самураи. | Фото: Википедия.
Искусство тамэсигири очень обширное, но можно выделить несколько основных методов. В качестве мишеней могли выступать соломенные снопы, бамбуковые ростки, железные доспехи и даже трупы людей. Всего существовало несколько десятков разновидностей рубки, каждая из которых имела свою технологию. Вначале ситоку оценивал баланс и качество клинка, проводил длительные испытания и только после этого назначал цену. Его вердикт мог как прославить кузнеца, изготовившего катану, так и опозорить его.
Современные испытания. | Фото: YouTube.
Тестирование на металлических предметах, таких как шлемы или броня практиковалось редко. Неправильный удар мог запросто деформировать меч, и он становился непригодным. Да и главная задача клинка была не рубка бревен, а молниеносное убийство врага. Единственным способом проверить, как поведет себя катана на живом человеке — провести испытание на умершем. Нередко недобросовестные самураи тестировали свои мечи на живых людях — нищих или бездомных. Но даже в жестоких японских реалиях прошлого это считалось непростительным поступком, который карался по всей строгости закона.
Подопытных обычно брали из местных тюрем. Трупы недавно умерших заключенных идеально подходили для этой задачи. Иногда обряд тамэсигири проводился во время казни, но это скорее было исключением из правил. По информации Novate.ru, тестировался либо отдельно клинок, либо меч в оправе. В первом случае катана насаживалась на специальную пробную рукоять — киридзуку.
Японские самураи 130 лет назад. | Фото: LiveJournal.
Как привило тестирование меча проходило прямо в тюремном дворе. Для этого собиралась отдельная комиссия в составе руководства тюрьмы, мастера по испытаниям и его помощников. Присутствие будущего владельца катаны было не обязательным — ситоку пользовались большим авторитетом и их мнению все доверяли. Труп (иногда несколько) привязывался к четырем колышкам, забитым в специальный песчаный холм. После этого испытатель наносил несколько точных ударов по разным частям тела. Обычно их число насчитывало восемнадцать штук — именно на эти участки чаще всего приходились удары в реальном бою.
Идеальная катана должна была оставлять глубокие ровные порезы. Если от перерубания костей на лезвие оставались зазубрины, это означало, что меч не самого высокого качества. Немаловажную роль играло удобство рукояти и эргономика. До сих пор можно встретить старые самурайские мечи с гравировкой «Тамеши мэй» или «Сайдан мэй», свидетельствующие о том, что меч за раз разрубил пять тел.
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