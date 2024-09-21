С нами не соску...
5 способов приготовить домашний соус песто не хуже ресторанного



Даже самое простое и скромное блюдо можно сделать в разы вкуснее, если в него добавить соус «Песто», приготовленный в домашних условиях. К тому же, рецептов хватит на любой вкус. Поэтому выбирайте любой понравившийся и подавайте с чем угодно, будь то макароны, рис, овощи или же мясо и морепродукты.


1. С семенами подсолнечника


Песто с семенами. \ Фото: bing.com.

Песто с семенами. \ Фото: bing.com.

 

Яркий насыщенный вкус с тонким ароматом семечек – главная фишка соуса песто в этом рецепте.

Ингредиенты:




• Семена подсолнечника очищенные – 1 стакан;
• Масло растительное – 3 ст.л;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Сыр твёрдый – 80 г;
• Масло оливковое – 0,5 стакана;
• Базилик свежий фиолетовый – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу.
Песто с зёрнами и орешками. \ Фото: zaubertopf-club.de.

Песто с зёрнами и орешками. \ Фото: zaubertopf-club.de.

 

Способ приготовления:

• Семена подсолить и обжарить на сухой скороде до румяного цвета со всех сторон;
• После хорошенько остудить;
• Высыпать в чашу блендера или миску;
• Базилик вымыть;
• Просушить;
• Листочки оборвать и добавить к семенам;
• Чеснок очистить;
• Произвольно нарезать;
• Высыпать к остальным ингредиентам;
• Приправить всё солью и молотым перцем;
• Перебить до однородной массы;
• После аккуратно добавить растительное и оливковое масло;
• Ещё раз взбить;
• Получившийся соус переложить в баночку с закруткой;
• Хранить в холодильнике четыре-пять дней.

2. Из фасоли


Песто из фасоли. \ Фото: otto.de.

Песто из фасоли. \ Фото: otto.de.

 

Фасолевый соус песто прекрасно подойдёт в качестве намазки. Подавайте его с тостами, багетом, вафлями или лавашем.

Ингредиенты:

• Фасоль консервированная – 1 банка (300-350 г);
• Базилик свежий – 1 большой пучок;
• Масло оливковое – 0,5 стакана;
• Лимонный сок – для заправки;
• Укус бальзамический – для заправки;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Соль – по вкусу;
• Молотый чёрный перец – по вкусу.

Фасолевое песто. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.

Фасолевое песто. \ Фото: imagesvc.meredithcorp.io.

 

Способ приготовления:

• Фасоль переложить в чашу блендера или миску, предварительно слив воду;
• Добавить измельчённый очищенный чеснок, листочки базилика, соль и перец;

• Заправить лимонным соком, бальзамическим уксусом и оливковым маслом;
• Всё перебить до однородной массы;
• При необходимости досолить и дополнительно поперчить;
• Хранить соус в плотно закрытой банке в холодильнике не более пяти дней.

3. Из черемши


Песто из черемши. \ Фото: bing.com.

Песто из черемши. \ Фото: bing.com.

 

Сочный и в меру пикантный соус песто с добавлением черемши прекрасно подойдёт к отварному картофелю, овощному салату и к любому другому гарниру.

Ингредиенты:

• Черемша – 0,6 кг;
• Ядра грецких орехов – 2 горсти;
• Сыр твёрдых сортов – 80 г;
• Масло оливковое – полстакана;
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу.
Соус песто с черемшой. \ Фото: op15.in.

Соус песто с черемшой. \ Фото: op15.in.

 

Способ приготовления:

• Черемшу вымыть;
• Перебрать и просушить;
• Ядра грецких орехов обжарить на сухой сковороде до румяного состояния со всех сторон;
• Смешать вместе с черемшой и дважды пропустить через мясорубку с самой мелкой сеткой;
• Затем приправить солью и молотым перцем;
• Добавить мелко натёртый сыр;
• Заправить маслом и хорошенько взбить блендером;
• Выложить в стеклянную банку с крышкой;
• Хранить в холодильнике около семи-восьми дней.

4. С болгарским перцем


Соус песто. \ Фото: i.ytimg.com.

Соус песто. \ Фото: i.ytimg.com.

 

С болгарским перцем – ещё один рецепт соуса песто, который получается не хуже, чем классический вариант.

Ингредиенты:

• Перец болгарский красный крупный – 2 шт;
• Семена подсолнечника очищенные – 1 стакан;
• Перец чили – 1 стручок;
• Лимонный сок – для заправки;
• Розмарин свежий – 1 веточка;
• Соль – по вкусу;
• Паприка сладкая хлопья – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для заправки.
Соус песто с добавлением болгарского перца. \ Фото: google.com.

Соус песто с добавлением болгарского перца. \ Фото: google.com.

 

Способ приготовления:

• Перец вымыть;
• Просушить;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на тридцать-сорок минут (или до полной готовности);
• Горячий перец выложить в пакет;
• Завязать и оставить на пятнадцать-двадцать минут;
• Затем аккуратно снять кожицу;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть выложить в миску или чашу блендера;
• Семечки поджарить до золотистого цвета на сухой сковородке;
• Слегка остудить и высыпать к перцу;
• Добавить розмарин и мелко нарезанный перец чили;
• Приправить солью и сладкой паприкой;
• Заправить лимонным соком и подсолнечным маслом;
• Всё перебить до однородной массы;
• При необходимости ещё раз посолить и поперчить по вкусу;
• Выложить в банку с закруткой;
• Хранить в холодильнике не более пяти-шести дней.

5. С грибами


Песто с грибами. \ Фото: bing.com.

Песто с грибами. \ Фото: bing.com.

 

Для любителей грибного аромата и вкуса – соус песто с шампиньонами. Подавайте его как самостоятельное блюдо в качестве намазки или же с гарниром.

Ингредиенты:

• Грибы (шампиньоны) – 0,5 кг;
• Лук белый репчатый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 5-6 зубков;
• Перец чили – 1 стручок;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Ядра грецких орехов – 2 горсти;
• Сыр твёрдых сортов – 80 г;
• Соль – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Помидоры веленые – 1 стакан;
• Петрушка свежая – 1 небольшой пучок.
Грибной песто. \ Фото: hungrydoug.com.

Грибной песто. \ Фото: hungrydoug.com.

 

Способ приготовления:

• Орехи обжарить до золотистого цвета на сухой сковородке;
• Остудить и слегка подробить;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• При необходимости зачистить;
• Нарезать небольшими кусочками и обжарить три-четыре минуты на той же сковороде, где жарились орехи;
• Выложить на тарелку;
• В другой сковородке на небольшом количестве оливкового масла обжарить три-четыре минуты мелко нарезанный зелёный лук, репчатый лук, пропущенный через пресс чеснок и измельчённый чили;
• Затем добавить грибы и мелко нарезанные вяленые томаты;
• Готовить около семи-восьми минут;
• Затем остудить;
• Выложить в чашу блендера или миску;
• Приправить солью;
• Добавить измельчённую петрушку и тёртый сыр;
• Заправить оливковым маслом;
• Взбить всё до однородной массы;
• Хранить такой соус в холодильнике около недели в стеклянной банке, плотно закрыв крышкой.

