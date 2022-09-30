Зачем нужна прищепка в автомобиле

Обычная деревянная прищепка способна стать источником получения положительных эмоций и повысить степень комфорта внутри вашего автомобиля. Не верится?

А зря! Узнав о необычном способе использования прищепок, вы всегда будете брать их с собой. Все, что потребуется сделать, займет буквально пару минут, а результат будет потрясающим.







Наносим на нижнюю часть прищепки эфирное масло с понравившимся ароматом и даем ему впитаться в дерево. Благодаря пористой структуре древесина хорошо пропитывается и долго удерживает запах. Кстати, для пропитки не обязательно использовать именно эфирное масло, но в таком случае прищепку придется обрабатывать чаще.







Дальше остается лишь закрепить прищепку внутри автомобиля. В идеале в том месте, где присутствует воздухообмен. Приятный запах быстро наполнит салон. При желании можно использовать несколько прищепок с разными вариантами пропитки, чтобы получить сложный или более насыщенный аромат. Имея запас «заряженных» прищепок, можно менять их в зависимости от обстановки. Ничто не помешает в жаркие дин добавить в салон свежести, а в холода или дождливую погоду наполнить его обволакивающим теплом.







Более подробно об использовании прищепки вместо освежителя воздуха в видео ниже:

